Сын Гагика Царукяна объявлен в международный розыск

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Сын армянского политика Гагика Царукяна Нвер Царукян заочно арестован по делу о хулиганстве и ограблении.

Гагик Царукян - бизнесмен, основатель и лидер партии "Процветающая Армения". В период "бархатной" революции 2018 года он присоединился к протестам против бывшего президента Сержа Саргсяна, занявшего пост премьер-министра страны, говорится в биографической справке о политике, опубликованной "Кавказским узлом".

О том, что сын Гагика Царукяна Нвер Царукян объявлен в международный розыск, корреспонденту «Кавказского узла» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуре Армении.

По словам представителя ведомства, уголовное дело в отношении Царукяна-младшего было возбуждено в ноябре 2024 года после конфликта в одном из казино в Цахкадзоре.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заочно арестовал Нвера Царукяна. Он объявлен в международный розыск», - отметил сотрудник пресс-службы.

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