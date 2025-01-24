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22:16, 24 января 2025

Сын Гагика Царукяна объявлен в международный розыск

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сын армянского политика Гагика Царукяна Нвер Царукян заочно арестован по делу о хулиганстве и ограблении.

Гагик Царукян - бизнесмен, основатель и лидер партии "Процветающая Армения". В период "бархатной" революции 2018 года он присоединился к протестам против бывшего президента Сержа Саргсяна, занявшего пост премьер-министра страны, говорится в биографической справке о политике, опубликованной "Кавказским узлом". 

О том, что сын Гагика Царукяна Нвер Царукян объявлен в международный розыск, корреспонденту «Кавказского узла» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуре Армении.

По словам представителя ведомства, уголовное дело в отношении Царукяна-младшего было возбуждено в ноябре 2024 года после конфликта в одном из казино в Цахкадзоре.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заочно арестовал Нвера Царукяна. Он объявлен в международный розыск», - отметил сотрудник пресс-службы.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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