Главная   /   Лента новостей
12:56, 10 сентября 2025

Суд встал на сторону жителя Кабардино-Балкарии в споре с врачами

Лекарственный препарат «Трикафта». Фото: https://mechtayazhit.ru/otzyvy-o-trikafte/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Кабардино-Балкарии обязал врачей бесплатно обеспечить жизненно важным препаратом пациента с муковисцидозом.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае родители детей, страдающих муковисцидозом, неоднократно жаловались, что их дети недополучают препараты. В марте 2021 года Минздрав Кубани заявил, что детей с муковисцидозом обеспечивают лекарствами, исходя из возможностей бюджета.

Муковисцидоз – тяжелое заболевание легких, которое проявляется в детском возрасте. Его вызывает генетическая мутация, из-за которой слизь, покрывающая внутреннюю поверхность легких и поджелудочной железы, становится вязкой и перестает выводиться из организма. Это приводит к размножению бактерий, в результате больной страдает от легочных инфекций и испытывает удушье, сообщило 5 марта 2020 года ТАСС.

Инвалид II группы из Прохладненского района, страдающий муковисцидозом, обратился в суд, требуя бесплатного получения от Минздрава Кабардино-Балкарии лекарственного препарата «Трикафта», который ему назначил «по жизненным показаниям» консилиум НИИ пульмонологии, сообщает сегодня издание "Газета Юга".

Стоимость упаковки этого препарата составляет около 1,3 миллиона рублей, но в год одному пациенту необходимо 12-13 упаковок, пишет издание.

Представители Минздрава республики и Прохладненской районной больницы возражали против удовлетворения иска. Однако суд указал, что право на бесплатное обеспечение пациента жизненно важным лекарством "за счет средств федерального и регионального бюджета подтверждается материалами дела".

Судья отметил, что региональные Минздравы должны не позднее 1 ноября передавать в Минздрав России заявки на поставку этого препарата, и обязал Минздрав республики немедленно организовать бесплатное обеспечение истца "Трикафтой" «на постоянной основе до отмены препарата», говорится в публикации.

Напомним, в декабре 2024 года жители Москвы и Подмосковья, а также Йошкар-Олы, Краснодара, Перми, Петрозаводска и Челябинска, дети которых страдают муковисцидозом, поддержали родителей из Геленджика, потребовавших решить проблему с поставками американского препарата "Трикафта". По их данным, поставки этого препарата по решению властей прекращаются с января 2025 года.

В феврале 2021 года жительница Кубани пожаловалась, что ее девятилетняя дочь с муковисцидозом не получает препарат "Креон", поскольку краевой Минздрав не обеспечивает ее этим лекарством. После того как история получила огласку в СМИ, женщине стали писать родители детей с муковисцидозом, которые столкнулись с такой же проблемой.

Автор: "Кавказский узел"

