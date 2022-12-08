Защитники озера Ак-Гёль указали на отсутствие разрешения у строителей собора

08 декабря 2022, 00:58

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Строительство собора у озера Ак-Гёль фактически начато, но разрешительных документов на эту стройку не выдавалось, заявили активисты движения «Город наш». Епархия до сих пор не подала заявку на оформление разрешения на строительство, подтвердили в мэрии Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября юрист и активист движения "Город наш" Арсен Магомедов сообщил, что в парке около озера Ак-Гёль в Махачкале пытаются возобновить строительство храма. В тот же день мэрия Махачкалы заявила, что попытка строительства храма пресечена. Позже епархия объяснила работы на берегу озера Ак-Гёль подготовкой к религиозному обряду, намеченному на 6 декабря. В этот день состоялась церемония закладки камня в строительство храма Александра Невского в парке Ак-Гёль с участием высокопоставленных чиновников.

В ноябре 2016 года стало известно, что власти Махачкалы выделили гектар земли в парковой зоне поселка Редукторный для строительства нового кафедрального собора. Речь о восстановлении храма Александра Невского, который был разрушен в 1953 году, его планируется восстановить в другом месте, так как на прежнем месте расположен Дом правительства, пояснили "Кавказскому узлу" в Махачкалинской епархии. Против строительства у озера Ак-Гёль выступила группа махачкалинцев, преимущественно православных. Они заявили, что не хотят застройки парковой зоны, так как в Махачкале уже "дефицит зелени и парков".

Возведение храма возле озера Ак-Гёль фактически началось за несколько месяцев до церемонии закладки камня, когда на берег пригнали большое количество строительной техники и начали рыть котлован, считает дагестанский журналист, активист махачкалинского городского движения «Город наш» Идрис Юсупов. «Как я понимаю, на тот момент тоже не было никакой разрешительной документации», - сказал журналист корреспонденту «Кавказского узла».

Он напомнил, что другой активист «Город наш», юрист Арсен Магомедов, тогда связывался с представителями церкви и получил ответ, что готовится религиозный обряд. Мэрия заявила, что при необходимости разрешительные документы на строительство собора будут выданы, - и если исходить из этих слов, пока разрешительных документов на строительство нет.

«Исполняющий обязанности мэра Махачкалы заявил, что при необходимости они выдадут необходимые разрешительные документы на строительство. Из этих слов ясно, что до сих пор эти разрешительные документы на строительство не получены», - подчеркнул Юсупов. Журналист также напомнил, что активисты «Город Наш» выступали против застройки берега озера, когда власти только выделили участок под стройку.

В ноябре 2016 года стало известно, что власти Махачкалы выделили гектар земли в парковой зоне поселка Редукторный для строительства нового кафедрального собора. Заявлялось о восстановлении храма Александра Невского, который был разрушен в 1953 году: его решили восстановить в другом месте, так как на прежнем месте расположен Дом правительства, пояснили "Кавказскому узлу" в Махачкалинской епархии. Против строительства у озера Ак-Гёль выступила группа махачкалинцев, преимущественно православных. Они заявили, что не хотят застройки парковой зоны, так как в Махачкале уже "дефицит зелени и парков".

«Активисты движения против строительства этого собора именно в этой парковой зоне. Если власти считают, что для строительства церкви нужно выделить какой то участок, то они могут при желании это сделать найдя участок в другом месте», - подчеркнул журналист.

По словам Юсупова, у активистов «очень много вопросов» к процедуре с выделением участка, поскольку суд на первом этапе счел незаконным какое-либо строительство в этой зоне, однако в последующих инстанциях решение было признано законным. Участок, где планируется строительство собора, находится в парковой зоне, «которая раньше была засажена деревьями в честь кабардино-дагестанской дружбы», но сейчас, по словам журналиста, эта аллея «уничтожена». Он предположил, что власти используют любые методы, чтобы добиться своего, а протесты активистов не смогут помешать из планам, тем более, что «многие жители республики и горожане не в курсе строительства».

Рытье котлована под будущее строительство храма фактически является началом строительных работ: по закону оно считается строительными работами, а проведение строительных работ без соответствующих разрешительных документов предусматривает ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, заявил активист «Город наш» юрист Арсен Магомедов.

Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию (статья 9.5 КоАП России) предусматривает административный штраф. За строительство без разрешения граждан штрафуют на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - на сумму от 20 до 50 тысяч. Для юридических лиц штраф составляет от 500 тысяч до 1 млн рублей: также индивидуальным предпринимателям и юрлицам может грозить приостановка деятельности на срок до 90 суток.

По словам Магомедова, активисты свое несогласие со строительством собора в парковой зоне пока выражают в соцсетях, но ищут другие законные возможности для выражения своего мнения. «Расцениваю это как крупную градостроительную и социальную ошибку потому как у горожан забирается жизненно необходимое зеленое пространство», - сказал Магомедов корреспонденту «Кавказского узла».

Подача заявления для получения разрешения на строительство только готовится, заявили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе мэрии Махачкалы. «Если все представленные документы и проект будут соответствовать закону, то управление архитектуры и градостроительства города Махачкалы рассмотрит возможность выдачи разрешения»,- пояснила представитель пресс-службы, добавив, что епархия является собственником земельного участка.

На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Патимат Махмудовой "Прогулка "в защиту озера Ак-Гёль" в Махачкале".

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