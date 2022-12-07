Пользователи соцсети поддержали протест против застройки парка у озера Ак-Гель

07 декабря 2022, 10:44

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Власти Дагестана проигнорировали выступления горожан в защиту парковой зоны около озера Ак-Гель, указали махачкалинские активисты в связи с закладкой камня на месте строительства храма в парке. Пользователи Instagram* поддержали призыв строить храм в другом месте.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября юрист и активист движения "Город наш" Арсен Магомедов сообщил, что в парке около озера Ак-Гёль в Махачкале неизвестные пытаются возобновить строительство храма. В тот же день мэрия Махачкалы заявила, что попытка строительства храма пресечена. Позже епархия объяснила работы на берегу озера Ак-Гёль подготовкой к религиозному обряду, который намечен на 6 декабря.

В ноябре 2016 года стало известно, что власти Махачкалы выделили гектар земли в парковой зоне поселка Редукторный для строительства нового кафедрального собора. Речь о восстановлении храма Александра Невского, который был разрушен в 1953 году, его планируется восстановить в другом месте, так как на прежнем месте расположен Дом правительства, пояснили "Кавказскому узлу" в Махачкалинской епархии. Против строительства у озера Ак-Гёль выступила группа махачкалинцев, преимущественно православных. Они заявили, что не хотят застройки парковой зоны, так как в Махачкале уже "дефицит зелени и парков".

6 декабря полпред президента в СКФО Юрий Чайка прибыл в Махачкалу для участия в церемонии закладки камня в строительство храма Александра Невского в парке Ак-Гёль. Кроме Юрия Чайки, в церемонии участвовали представители руководства Дагестана и и.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов, сообщил в тот же день "Черновик".

Движение "Город наш" в тот же день опубликовало заявление против застройки парковой зоны. "Дагестанская власть не слышит общественников и горожан. Мы говорили каждому главе [Дагестана], начиная с Рамазана Абдулатипова: мы не против храма, мы против того, чтобы застраивали парковую зону. Проходил митинг по этому поводу, людям не хватает зелёных территорий. Но, как мы видим, бесполезно. Месяц назад начали рыть котлован, сегодня на этом месте проводят религиозный обряд и закладывают первый камень. Для этого приехал высокопоставленный человек из Пятигорска. Очень жаль наш город, нашу республику и наших дагестанцев", - говорится в публикации, размещенной в Instagram*-аккаунте движения.

К 10.40 мск публикация набрала 195 отметок "нравится", под ней размещено 45 комментариев. Авторы многих из них также призвали строить храм в другом месте. "Я против храмов и мечетей в парках. Это парк! Оставьте его в покое!" – предложила, в частности, amina_ansari55. "С уважением… но не в парке же", - согласилась naida_dermatolog.

"Просто один вопрос… Для чего храм именно там?.. Смысл его строить именно там? Тем более, что люди против", - написала aishaaxmedovna. "Одна церковь есть, и она на своём месте находится. А начав эту стройку, нам указали на то, кто в Дагестане рулит, и на каком месте держат мнение народа", - посетовал fortuna_altaira.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в границах Махачкалы расположены два православных храма - Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 1906 году, и храм Святого Равноапостольного Князя Владимира, возведенный в 2015 году на площади Ленина около здания правительства Дагестана. Еще один православный храм - Церковь Казанской иконы Божией Матери - расположен в Каспийске, который граничит с Махачкалой.

"Мы не против храма, пусть строят, но в другом месте, а не в парке. Нам нужен парк, и так негде гулять в этом городе . Пусть строят в другом месте!", - написал pochtalon_stechkin.

"Я русская, и мне там церковь не нужна, мне там нужна аллея, где будут гулять горожане всех конфессий. Ак-Гель надо беречь, а не застраивать", - высказала мнение himmelskind_julia. "И город не наш, и республика. Есть хозяева, и дагестанцы не из их числа. Сколько раз уже дали понять это", - написал drmanila.

Напомним, первые упоминания об озере Ак-Гёль встречаются в исторических источниках XVIII века. Ученые доказали, что оно когда-то было частью Каспийского моря, в советские времена в озере разводили рыбу, но в девяностых годах это дело было заброшено, и озеро начали застраивать. Озеро Ак-Гёль могло бы стать центром притяжения туристов и горожан, как место, где можно прогуливаться по набережной всей семьёй или сидеть в тиши приозёрного парка, сказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" экскурсовод Яна Мартиросова.

На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Патимат Махмудовой "Прогулка "в защиту озера Ак-Гёль" в Махачкале".

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