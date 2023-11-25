Идрис Юсупов (включен в реестр иностранных агентов) на одиночном пикете. Махачкала, декабрь 2022 года. Фото корреспондента "Кавказского узла"

25 ноября 2023, 08:11

Причисление журналиста Юсупова* к иноагентам удивило пользователей Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минюст включил дагестанского журналиста Идриса Юсупова в реестр иноагентов под сомнительным предлогом, это решение стало проявлением преследования инакомыслящих, указали пользователи Telegram. Юсупов включен в список иноагентов за регулярные пикеты в центре Махачкалы, предположил активист Шамиль Хадулаев.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября Минюст включил журналиста из Махачкалы Идриса Юсупова в список иностранных агентов. По версии ведомства, Юсупов "принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", а также "получал поддержку со стороны иностранных источников".

Идрис Юсупов – журналист издания "Новое дело". Он предавал огласке общественно важную для Дагестана проблему - публиковал материалы о практике регулярных задержаний верующих, о постановке их на профучет в полиции. Журналист регулярно проводил одиночные пикеты в защиту редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, ученого Хаджи-Мурада Доного и политзаключенных, а с 6 ноября - одиночные пикеты в поддержку жителей Палестины.

На включение Юсупова в реестр иноагентов обратил внимание председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев. "Наш дагестанский журналист Идрис Юсупов тоже попал в эту компанию", - написал он поздно вечером 24 ноября в своем телеграм-канале.

По состоянию на 08.05 мск, под публикацией Хадулаева размещено 38 комментариев. Авторы многих из них удивились решению Минюста. "Идрис Юсупов за что [включен в реестр]?" – написал, в частности, Zaur. "Видимо, за постоянные пикеты", - ответил Шамиль Хадулаев.

"Вообще-то, в иноагенты записывают тех, кто спонсируется иностранными недружественными государствами", - высказала мнение Тина. "Если позиция прозападных журналистов очевидна, то какое отношение к ним имеет Идрис Юсупов? Власть уже начинает перебарщивать с этим клеймом иноагента. Юсупов, как многие знают, никогда не был замечен в каких-то серьезных обвинениях, очень жаль, что так происходит", - написал пользователь с ником, состоящим из скобок.

"Иноагентом можно назвать только того, кто получает деньги от другого государства. Просто захотеть и назвать нельзя", - заявил Doc. "Скоро вся страна будут иноагентами, кроме Пескова и Путина", - высказал недовольство Ст1алви.

"Кажется, это слишком серьезный ярлык, и его надо обосновать, если нет, то будет лишний повод сказать, что его прессовать начали из-за пикета в поддержку Палестины", - прокомментировал решение Минюста Поль Ле Грам.

Схожие комментарии пользователи оставили под публикацией о включении Юсупова в реестр иноагентов, размещенной в телеграм-канале "Что там у дагестанцев?". Всего под ней, по состоянию на 08.05 мск, опубликовано восемь комментариев.

"Бред. Интересно, а вынося такое решение, Минюст указывает зарубежную страну, в интересах которой предполагаемый иноагент действует? Не может же быть абстрактный иноагент", - написал, в частности, Ruslan.

"Скоро всех несогласных будут иноагентами называть", - предположил Ахмад. "Хочешь стать иноагентом? Просто скажи правду", - прокомментировал новость Джабраил Джабраилов.

"Ещё один довод в копилку тех, кто говорит о преследовании инакомыслия в стране. Этот парень хоть кому помешал? Один из адекватных, порядочных журналистов", - написала Анна.

"Если назвали иноагентом, значит, получал деньги из-за границы", - заметил Асад asad. "Да-да, он деньги получал из-за границы от врагов. А Абдулмумин финансировал террористов. Знаем, как же", - с сарказмом ответила Анна.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. По мнению коллег, Гаджиев подвергся преследованию из-за того, что газета "Черновик" озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Напомним, 30 октября силовики пришли с обыском в дом к Идрису Юсупову и изъяли технику и флешки. Журналиста доставили в управление Следкома по Дагестану, а затем отпустили, обязав его снова явиться на допрос как свидетеля по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.

После допроса Юсупов был отпущен. Он рассказал, что следователи интересовались его связью с телеграм-каналом, призывавшим к участию в антисемитских акциях.

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Примечание:

"Махачкалинцы одобрили меры поддержки палестинцев в Дагестане", "Жители Махачкалы сочли помощь палестинцам своим долгом", "Пикет в поддержку палестинцев нашел отклик у жителей Махачкалы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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