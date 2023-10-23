Одиночные пикеты в поддержку палестинцев и Гаджиева прошли в Махачкале

23 октября 2023, 14:45

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Активист Салим Халитов провел в Махачкале одиночный пикет в поддержку Палестины, журналист Идрис Юсупов на своем пикете потребовал освободить осужденного Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", обострение палестино-израильского конфликта вызвало отклик у мусульман на Северном Кавказе. Так, в Чечне официальное духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. 19 октября муфтият Дагестана призвал имамов мечетей на пятничном намазе помолиться за прекращение войны.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Активист Салим Халитов провел сегодня одиночный пикет в центре Махачкалы, рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ Дагестана. Он держал плакат с надписью "Свободу Палестине!". Сотрудники полиции записали личные данные пикетчика и его объяснения.

После того, как Халитов закончил акцию, журналист издания "Новое дело" Идрис Юсупов провел одиночный пикет с требованием освободить осужденного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева и прекратить его уголовное преследование.

Силовики не предпринимали попыток прервать одиночные акции. Прохожие останавливались и читали требования, написанные на плакатах, передал корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший около места пикета.

Напомним, коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку. В частности, 16 и 9 октября такие пикеты провел заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Салим Халитов ранее также проводил пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева. 6 февраля он рассказал "Кавказскому узлу", что знает Гаджиева еще со школьных лет, так как они были одноклассниками, а сейчас многие из его друзей и знакомых разделяют мнение, что Абдулмумин Гаджиев невиновен.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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