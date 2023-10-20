Муфтият Дагестана призвал имамов молиться за Палестину

20 октября 2023, 00:30

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Дагестанский муфтият поддержал обращение Госдумы к ООН и мировым парламентам в связи с палестино-израильским конфликтом и призвал имамов мечетей на пятничном намазе помолиться за прекращение войны.

Как писал "Кавказский узел", обострение палестино-израильского конфликта вызвало отклик у мусульман на Северном Кавказе. Так, в Чечне официальное духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. Координационный центр мусульман Северного Кавказа обвинил Израиль в "государственном терроризме и геноциде" при соучастии США и западных стран, потребовав от ООН вмешательства в ситуацию для защиты жителей Палестины.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамаса", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Муфтият Дагестана призвал имамов мечетей "на пятничном богослужении прочитать мольбу (дуа) о прекращении войны и кровопролития на земле Палестины", следует из сообщения от 19 октября в Telegram-канале муфтията.

В другом сообщении опубликовано открытое письмо депутатам Госдумы, подписанное муфтием Дагестана Ахмадом-Афанди Абдулаевым. В письме он заявил, что муфтият Дагестана поддерживает обращение депутатов Госдумы к ООН и парламентам стран мира в связи с палестино-израильским конфликтом. "Выражаем свое искренне уважением, полную поддержку российского политического курса и присоединяемся ко всем резолюциям, принятым в данном обращении", - говорится в письме от 19 октября.

Госдума на пленарном заседании 19 октября приняла обращение к парламентам мира и ООН о палестино-израильском конфликте. Депутаты призвали ООН и мировые парламенты "незамедлительно принять все возможные меры для безотлагательной остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта, предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке", говорится на сайте Госдумы.

"Считаем безнравственной и безрассудной политику коллективного Запада во главе с США, действия которых в настоящее время препятствуют прекращению ближневосточного конфликта и всячески разжигают пожар войны в этом многострадальном регионе. Военные поставки и многомиллиардные финансовые средства, выделяемые администрацией Байдена Израилю, американские авианосцы в ближневосточных водах никак не способствуют деэскалации конфликта, не нацелены на прекращение гибели тысяч граждан Палестины, Израиля и других стран, оказавшихся в зоне боевых действий", — подчеркивается в документе.

Только объединив усилия, можно остановить новую войну на Ближнем Востоке, вернуться за стол переговоров, в основе которых должны лежать взвешенный подход и общеизвестные решения Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН, отмечается в документе.

"Кавказский узел" также писал, что 19 октября флаги Палестины появились на улицах Дагестана. Так, видео с установкой флага Палестины на советском танке в Хасавюрте и флагом, который выставлен из окна автомобиля, были опубликованы в Telegram-каналах.

Большинство населения Дагестана в израильско-палестинском конфликте сочувствует палестинскому народу, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. По их мнению, причина разгона акции в Махачкале в поддержку Палестины, которую попытались провести в центре города 17 октября, кроется в ее несанкционированном характере и опасениях властей из-за расшатывания ситуации в Дагестане.

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