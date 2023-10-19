Флаги Палестины появились на улицах Дагестана

19 октября 2023, 22:32

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Видео с установкой флага Палестины на советском танке в Хасавюрте и флагом, который выставлен из окна автомобиля, опубликовано сегодня в Telegram-каналах.

Как писал "Кавказский узел", обострение палестино-израильского конфликта вызвало отклик у мусульман на Северном Кавказе. Так, в Чечне официальное духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками.

Причина разгона акции в Махачкале в поддержку Палестины, которую попытались провести в центре города 17 октября, кроется в ее несанкционированном характере и опасениях властей из-за расшатывания ситуации в Дагестане. При этом большинство населения Дагестана в израильско-палестинском конфликте сочувствует палестинскому народу, а еврейская община малочисленна, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Видео, на котором мужчина установил на советском танке, расположенном в Хасавюрте, флаг Палестины, появилось сегодня в сети, в частности, его опубликовал Telegram-канал "Что там у дагестанцев".

На видео мужчина, стоя на танке (мемориал "Танк Э. Б. Джумагулову" - прим. "Кавказского узла"), который расположен на высоком постаменте, разворачивает флаг Палестины и устанавливает его, после чего спускается с танка. Видео снято издалека со стороны дороги, периодически между камерой и танком проезжают автомобили.

Еще одно видео с флагом Палестины опубликовала сегодня РГВК "Дагестан" в своем Telegram-канале. На видео, снятом из машины, виден автомобиль, который едет впереди, из окна автомобиля выставлен палестинский флаг. "Один из жителей республики решил по-своему поддержать Палестину. Машина с флагом была замечена на трассе в районе Хасавюрта", - говорится в описании к видео.

Две фотографии с флагами Палестины опубликовал сегодня один из анонимных Telegram-каналов. Как утверждается в описании к фотографиям, в одном случае флаг был вывешен рядом с мечетью в селе Капир Магарамкентского района, во втором - в махачкалинском поселке Тарки.

"Кавказский узел" не может подтвердить данные о месте и времени, когда были сделаны эти снимки.

"Кавказский узел" также писал, что Координационный центр мусульман Северного Кавказа обвинил Израиль в "государственном терроризме и геноциде" при соучастии США и западных стран, потребовав от ООН вмешательства в ситуацию для защиты жителей Палестины.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамаса", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

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