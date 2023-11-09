Идрис Юсупов провел пикет солидарности с палестинцами

09 ноября 2023, 17:47

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Журналист Идрис Юсупов провел сегодня в Махачкале одиночный пикет, в ходе которого выразил солидарность палестинцам. Властям Дагестана следует активнее выражать поддержку палестинскому народу, заявил Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября в центре Махачкалы прошли одиночные акции в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и жителей Палестины, проведенные коллегами Гаджиева - Магомедом Магомедовым и Идрисом Юсуповым, которые вызвали активную реакцию махачкалинцев. Акции в поддержку Палестины отражают настроения большинства дагестанцев, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" прохожие. 7 ноября Юсупов провел одиночную акцию в поддержку Палестины, а 8 ноября вышел на аналогичную акцию со своим коллегой.

Утром 30 октября в Махачкале силовики пришли с обыском в дом к журналисту "Нового дела" Идрису Юсупову. Они изъяли технику и флешки. Журналиста доставили в управление Следкома по Дагестану, а затем отпустили, обязав его снова явиться на допрос как свидетеля по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. После допроса вечером Юсупов был отпущен, он рассказал, что следователи интересовались его связью с Telegram-каналом, призывавшим к участию в антисемитских акциях.

Журналист Идрис Юсупов сегодня снова вышел на одиночный пикет "Палестина, мы с тобой!", сообщил сегодня Telegram-канал "Черновик".

Цель проведения пикета - обратить внимание общественных и государственных институтов Дагестана, республиканских СМИ на ситуацию в палестино-израильском конфликте и на необходимость выражения поддержки жителям Палестины, отметил Юсупов.. "Считаю, что Общественная палата Дагестана, Совет по развитию гражданского общества и правам человека при главе Дагестана, профильные ведомства могли бы провести мероприятия и выступить с заявлениями в поддержку Палестины, против нарушения прав человека, военных преступлений, геноцида и гуманитарной катастрофы. А республиканские СМИ могли бы это всё осветить", - приводятся в публикации его слова.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство с 17 октября устраивало ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, 6 ноября ДУМ Чечни сообщил, что молитвы в поддержку Палестины будут проходить дважды в неделю. Муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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