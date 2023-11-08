Журналисты провели в Махачкале пикеты в поддержку Палестины

08 ноября 2023, 22:43

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Одиночные акции в поддержку Палестины провели сегодня дагестанские журналисты в центре Махачкалы, Идрису Юсупову по окончании акции пришлось дать объяснения в полиции. Большинство опрошенных "Кавказским узлом" прохожих сочли подобные акции важными, хоть они и не могут повлиять на ситуацию в Секторе Газа.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября в центре Махачкалы прошли одиночные акции в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и жителей Палестины, проведенные коллегами Гаджиева - Магомедом Магомедовым и Идрисом Юсуповым, которые вызвали активную реакцию махачкалинцев. Акции в поддержку Палестины отражают настроения большинства дагестанцев, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" прохожие. 7 ноября Юсупов провел одиночную акцию в поддержку Палестины.

Утром 30 октября в Махачкале силовики пришли с обыском в дом к журналисту "Нового дела" Идрису Юсупову. Они изъяли технику и флешки. Журналиста доставили в управление Следкома по Дагестану, а затем отпустили, обязав его снова явиться на допрос как свидетеля по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. После допроса вечером Юсупов был отпущен, он рассказал, что следователи интересовались его связью с Telegram-каналом, призывавшим к участию в антисемитских акциях.

Дагестанский журналист Идрис Юсупов и фотожурналист, который не стал называть свое имя, провели сегодня два одиночных пикета в центре Махачкалы на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова.

Как рассказал Идрис Юсупов, первую одиночную акцию провел фотожурналист с требованием "Свободу Палестине" с 13.00 мск до 13.20 мск, акция Юсупова с плакатом "Палестина, мы с тобой" началась сразу по окончании первого пикета и также продлилась 20 минут.

На обе одиночные акции реагировало большое количество прохожих и водителей. К моменту, когда пикетчики собрались уходить, завершив одиночные акции, к месту подъехал сотрудник полиции и сообщил, что начальник ОМВД по Советскому району "пригласил" в отдел полиции, рассказал Юсупов. По его словам, он сказал сотруднику полиции, что готов дать пояснения на месте, полицейский настоятельно попросил пройти его в отделение. Там журналист дал письменное объяснение в связи с проведенным одиночным пикетом. Начальник ОМВД по Советскому району поинтересовался у него, были ли допущены нарушения в ходе одиночных акций. "Я ответил, что мы знаем, как проводить одиночные пикеты, поэтому ничего не нарушали", - рассказал Юсупов корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист отметил, что реакция прохожих на оба одиночных пикета была очень активной, автомобилисты и прохожие отреагировали даже более интенсивно, чем на пикет 7 ноября. "Очень большая реакция была со стороны проезжающих людей. Знаки делали, сигналили, подходили и фотографировали", - рассказал Юсупов.

На месте, кроме сотрудников полиции и Юсупова, также присутствовали проводивший первый одиночный пикет фотожурналист и заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, который был на месте в качестве наблюдателя.

Фотожурналист также подтвердил, что махачкалинцы активно реагировали на одиночную акцию. "Я не успел развернуть плакат - сразу подошла девушка и попросила сфотографироваться. Она сделала селфи со мной и поблагодарила за активную гражданскую позицию", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, еще одна прохожая также попросила сфотографироваться, однако сотрудники полиции, которые стояли рядом, запретили ей делать снимок, так как они могут попасть в кадр. "Она сказала, что не возьмет их в кадр и они в итоге разрешили сфотографировать", - отметил пикетчик.

По его мнению, сегодняшняя акция привлекла намного больше внимания махачкалинцев, чем еженедельные одиночные акции, которые проводят коллеги Абдулмумина Гаджиева в его поддержку. Пикетчик считает, что такой интерес и сопереживание дагестанцев к палестинцам вызвано прежде всего чувством гуманности, а чувство сопереживания за единоверцев не первично среди реагирующих. Он отметил, что среди тех, кто отреагировал на сегодняшние пикеты - в основном светские люди без внешних признаков религиозности.

Одной из причин острой реакции дагестанцев на события, происходящие в секторе Газа, является то, что жители республики следят за военными событиями практически в прямом эфире, так как скорость обмена информацией в нынешнее время многократно увеличилось, отметил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, присутствовавший на месте проведения одиночных акций как наблюдатель. "Благодаря социальным сетям, благодаря интернету получается, что для нас это не какая-то абстрактная смерть где-то там, а мы видим ее так, как будто это все происходит на улице или перед нашими глазами", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Одиночные пикеты никак не могут повлиять на ситуацию в Газе, однако подобного рода одиночные акции помогают сообщать населению о том, что происходит в секторе Газа, считает Магомедов. "Пикет — это напоминание обществу о том, что происходит", - пояснил Магомедов. В качестве примера Магомедов привел одиночные пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева. "Наши пикеты не могут повлиять на решение судьи, но наши пикеты служат напоминанием обществу, что где-то рядом происходят неправильные вещи, на которые мы, как общество, должны если не отреагировать, если не остановить, то хотя бы сформировать свое отношение к этому явлению", - пояснил Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана отметили необходимость подобного рода акций.

Одиночные акции в поддержку палестинцев актуальны и население республики в массовом порядке поддерживает их, отметил махачкалинец Саид. "Эти акции поддерживают информационный фон солидарности с палестинским народом", - отметил махачкалинец.

При этом, палестинцев поддерживают и религиозные и нерелигиозные дагестанцы, считает Саид. "У религиозной части населения на первом плане скорее сопереживание за единоверцев, а у светской части населения на первом плане простое проявление гуманности", - пояснил Саид.

Мало кто из горожан обращает внимание на одиночные акции в поддержку Палестины и такие акции не способны массово влиять на сознание населения, считает махачкалинец Тимур. В случае с дагестанцами проявление солидарности с палестинцами - это в первую очередь сопереживание за единоверцев, уверен он.

Инициатива проведения одиночных пикетов в поддержку Палестины хорошая, однако такого рода акции ни на что не влияют, считает житель Дагестана по имени Курбан. При этом подобного рода акции помогают показать сам факт солидарности дагестанцев с палестинцами, считает местный житель. "Мы республика, где (большинство исповедует) ислам, и поэтому мы за единоверцев переживаем", - пояснил Курбан.

Население республики поддерживает одиночные пикеты в поддержку Палестины, вместе с тем дагестанцы понимают, что повлиять на ситуацию никак не могут, отметил Гусейн. При этом, проводя пикет, инициатор одиночного пикета выражает не только свое мнение, но и мнение значительной части населения республики, полагает он. В первую очередь Гусейн переживает за палестинцев как за своих единоверцев.

Одиночные пикеты в поддержку Палестины поддерживаются большинством населения Дагестана. Хотя они и не могут ни на что влиять, они помогают напоминать населению Дагестана о происходящем, считает житель Махачкалы по имени Арсен. Он рассказал, что в первую очередь сопереживает палестинцам как своим единоверцам.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство с 17 октября устраивало ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, 6 ноября ДУМ Чечни сообщил, что молитвы в поддержку Палестины будут проходить дважды в неделю. Муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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