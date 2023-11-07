Юсупов объяснил мотивы своей акции в поддержку Палестины

07 ноября 2023, 22:27

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Одиночный пикет с требованием "Свободу Палестине" стал попыткой обратить внимание властей Дагестана на ситуацию в Секторе Газа и на то, что организованные акции в связи с событиями на Ближнем Востоке смогут снизить напряженность в республике, рассказал журналист Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября в центре Махачкалы прошли одиночные акции в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и жителей Палестины, проведенные коллегами Гаджиева,Магомедом Магомедовым и Идрисом Юсуповым, которые вызвали активную реакцию махачкалинцев. Акции в поддержку Палестины отражают настроения большинства дагестанцев, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" прохожие.

Одиночный пикет с требованием "Свободу Палестине" прошел сегодня в центре Махачкалы на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" инициатор одиночного пикета дагестанский журналист Идрис Юсупов. Акция началась в 13.10 мск и продлилась до 13.30 мск.

По мнению Юсупова, ситуация в секторе Газа, которая длится в течении месяца заслуживает пристального внимания и реакции общества в том числе дагестанского, однако ни такого внимания, ни реакции нет, отметил он. "Было желанием выйти с повторным пикетом и обратить внимание на проблему нарушений прав человека, военных преступлений, геноцида, в результате которого погибли уже десятки тысяч людей", - рассказал журналист.

Юсупов напомнил, что помимо гибели жителей Газы под бомбардировками там разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. Он выразил надежду на то, что на его одиночную акцию обратят внимание различные общественные институты, министерства и ведомства республики, которые в свою очередь способны инициировать круглые столы, общественные слушания или конференции на тему ситуации в Газе. "Мне хочется, чтобы такие пикеты проводились не только мной, но и другими людьми, чтобы они обращали внимание общества на эту проблему. Мне кажется, запрос внутри общества есть. Люди ждут, когда кто-то выскажется от их имени и выразит их пожелание", - рассказал Юсупов.

По его мнению, проведение такого рода мероприятия, инициаторами которых выступят власти или общественные организации, успокоят общество и будут способствовать нормализации настроений среди населения, считает журналист.

По словам Юсупова реакция прохожих и автомобилистов была очень активная, сигналил практически каждый второй автомобиль. Каких-либо попыток сорвать одиночный пикет не было , сообщил он.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство с 17 октября устраивало ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, 6 ноября ДУМ Чечни сообщил, что молитвы в поддержку Палестины будут проходить дважды в неделю. Муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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