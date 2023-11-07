Пикет в поддержку Палестины вызвал отклик махачкалинцев

07 ноября 2023, 00:35

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Махачкалинцы активно отреагировали на одиночные акции в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и жителей Палестины, проведенные коллегами Гаджиева. Акции в поддержку Палестины отражают настроения большинства дагестанцев, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" прохожие.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку. В частности, 16 и 9 октября такие пикеты провел заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. 23 октября пикет с требованием освободить Гаджиева провел журналист "Нового дела" Идрис Юсупов, а активист Салим Халитов провел одиночный пикет в поддержку Палестины. 6 ноября Магомед Магомедов провел в Махачкале одиночный пикет с требованием освободить осужденного Абдулмумина Гаджиева, а журналист Идрис Юсупов на пикете выступил в поддержку палестинцев.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Оба одиночных пикета "прошли спокойно", со стороны правоохранительных органов каких-либо попыток препятствовать проведению акций не было, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов. "Люди реагировали положительно, что на первый пикет, что на второй пикет", - отметил он, добавив, что было большое количество знаков поддержки как со стороны прохожих, так и со стороны водителей.

На пикет с требованием "Свободу Палестине" прореагировало большое количество прохожих и водителей, подтвердил Идрис Юсупов. "Было очень много слов, жестов поддержки, автомобильных сигналов. Люди фотографировали и выложили в интернет", - рассказал журналист.

Требование "Свободу Палестине" актуально, так как бомбардировки сектора Газа продолжаются, а также Израиль начал наземную операцию с многочисленными жертвами среди мирного населения, уточнил Юсупов. "Сами требования прекратить военные преступления, прекратить нарушения прав человека – это актуально и близко очень многим людям. Со стороны дагестанского общества есть запрос на выражение общей позиции по Палестине" , – пояснил Юсупов.

По мнению журналиста, каждый человек в отдельности "внутри себя переживает", однако какой-то общей консолидированной позиции со стороны общества или со стороны власти нет, кроме позиции Владимира Путина, которую он выразил, отметил Юсупов. "Президент России Владимир Путин высказался, но он высказался на своем уровне. Я думаю, не мешает никому здесь в республике и на своем уровне тоже высказаться словами поддержки и действиями поддержки - тем самым выразить свою позицию, чего, к сожалению, в настоящее время не видим", - пояснил Юсупов.

Лозунг" "Свободу Палестине" актуален среди дагестанцев в первую очередь с точки зрения гуманности. В связи с этим поддерживать данный одиночный пикет могут практически все дагестанцы вне зависимости от конфессиональных и иных различий, считает житель Дагестана Магомед. По его словам, симпатию к простым палестинцам, находящимся в секторе Газа, усиливает и то, что они единоверцы дагестанцев.

Подобного рода акции "важны для Дагестана", и они отражают требования большинства дагестанцев прежде всего как "отношение дагестанцев к единоверцам". "Конечно, есть и сострадание, а также потому что мусульмане", - рассказал житель Махачкалы Шамиль. При этом он отметил, что сострадание к палестинцам испытывают дагестанцы, не только придерживающиеся религиозных взглядов. "(Мой) родственник атеист и коммунист, и он тоже жалеет их" , - пояснил местный житель.

Жительница Махачкалы по имени Патимат поддерживает проведение одиночного пикета: "Свободу Палестине". По ее словам, проведение такого пикета и его поддержка - это "выражение сострадания и простой человечности".

Напомним, мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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