Поддержка Палестины жителями Северного Кавказа не стала безоговорочной*

12 октября 2023, 18:26

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Мусульмане республик Северного Кавказа в основном сочувствуют Палестине, но тема конфликта не является основной в обществе. Предложенная Кадыровым отправка миротворцев в зону конфликта вряд ли вероятна, так как решения об этом принимают власти России, которые призвали стороны к переговорам, указали опрошенные "Кавказским узлом" ученые, активисты и журналисты из Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 9 октября высказался в поддержку Палестины и выразил готовность отправить чеченских военных в качестве миротворцев в зону израильско-палестинского конфликта.

Боевые действия между Израилем и движением "Хамас" началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября, их целями стали в том числе гражданскиеобъекты. Боевики "Хамаса" ворвались в ряд населенных пунктов. В результате их действий погибли В Израиле при атаке палестинского движения погибли 1,3 тысячи человек, около 3,3 тысячи пострадали. Известно, что погибли 220 израильских военных, сообщил сегодня "Коммерсант". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против "Хамас" в секторе Газа. Израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В секторе Газа по данным на 12 октября погибли не менее 1354 человек, ранения получили 6049 палестинцев, проинформировало сегодня РИА "Новости"*.

Представитель ингушского национально-культурного общества "Даймохк" (Отечество) Альберт Дарбазанов частично согласен с позицией главы Чечни. "Я частично поддерживаю высказывания главы Чечни. Несомненно, мирные жители абсолютно не виновны в происходящем. Как арабы, так и израильтяне. То, что сейчас происходит - вина бездействия мирового сообщества, в том числе ООН, чьи резолюции о создании Палестинского государства так и не были реализованы. Поэтому ответственность за все это лежит на них. Да, сегодня Израиль с помощью США продолжает наносить удары, применяет избыточное количество силы против Палестины. Но и это может быть временным. Стоило ожидать таких действий, поскольку были постоянные нападки на арабское население, изгнание из Иерусалима и другие подобные действия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, военная поддержка Палестины не приведет к решению проблемы. "Наоборот, нужно демилитаризовать и Израиль, и арабов. Военная поддержка одной из сторон не может стать решением проблемы. Надо сделать так, чтобы мирным людям жилось комфортно. В этом я поддерживаю Рамзана Кадырова, необходимо оказать поддержку мирному населению. Но я против военной коалиции, поскольку считаю, что это может еще больше ухудшить ситуацию", - подчеркнул он.

Вопросы оказания поддержки в подобном военном конфликте должны решаться не на республиканскому уровне, отметил руководитель регионального общественного движения "Адыгэ Хасэ-Черкесский парламент по защите прав и интересов черкесского народа" Али Асланов. "Это вопрос, который должен быть решен не на региональном уровне, а на более высоком уровне. Такое решение может принять руководство страны. От этого надо исходить. В этой ситуации, мне кажется, необходимо придерживаться той позиции, которая является официальной позицией Кремля. Оказание военной поддержки – это очень серьезный вопрос федерального уровня, точно не регионального", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в Карачаево-Черкесии тема палестино-израильского конфликта не является обсуждаемой. "Это не тема, которую все обсуждают. Да, все хотят мира и всем жалко, что так происходит. Но не все обсуждают эту тему и следят за развитием событий. Тем более, никто пока не обсуждает тему военной поддержки или защиты Палестины. Все понимают, что такие вопросы решаются президентом и правительством", - отметил он.

В обществе нет запроса на оказание помощи мусульманам Палестины, согласился доцент Кабардино-Балкарского государственного университета, политолог Тимур Тенов. "Нельзя сказать, что в обществе есть безоговорочная поддержка Палестины среди жителей Кабардино-Балкарии. Такого я не наблюдаю. С точки зрения отношения к конфликту, есть понимание и разделение на Палестину и Хамас. Люди понимают, что из себя представляет это движение. Есть, конечно, осуждения действий Израиля, в результате которых погибают мирные жители, но и действия "Хамас" никем открыто не поддерживаются. Поэтому сложно говорить о запросе на оказание помощи Палестине", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме этого, отмечает он, Россия не может оказать поддержку в данной ситуации. "Что касается военной поддержки, то ориентироваться надо на высказывания руководства России относительно того, что палестинский вопрос однозначно не должен решаться военным путем. Государственная поддержка рассматривалась бы, если бы речь шла о каком-то государстве. На сегодняшний день Палестина не является государством, а поддерживать какую-то организацию в тех действиях, которые мы видели, вряд ли возможно со стороны Кремля. Скорее будет, скажем так, оценка ситуации, где важным пунктом будет необходимость создания палестинской государственности", - указал он.

Конфликт должен решаться дипломатическим путем, заявил 11 октября президент России Владимир Путин. "На мой взгляд сейчас нужно заниматься не военной стороной дела, а дипломатией. Надо искать способ прекращения боевых действий, причем чем быстрее, тем лучше. Первое. И второе, вернуться к переговорному процессу, который, сам процесс, должен быть приемлем для всех сторон, включая палестинцев", - привело его слова 11 октября РИА "Новости". Россия всегда выступала за создание суверенного государства Палестина, отметил президент России в тот же день.

Он отметил, что изначально речь шла о создании двух независимых и суверенных государств — Израиля и Палестины. "Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана", — процитировало Путина РБК.

Заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов согласен с позицией главы Чечни. "Я полностью поддерживаю заявление Рамзана Кадырова. Мы видим откровенное лицемерие западных стран по отношению к происходящему в секторе Газа и в целом по отношению к тому, что происходит между Палестиной и Израилем. Действия, которые Запад называл ужасающими военным преступлениями, по отношению к мусульманам Палестины - уже не ужасающие военные преступления. Более того выражается поддержка Израилю. А тем временем разрушаются больницы, школы, жилые дома. И все это Запад не замечает. На этом фоне понятно <заявление> Рамзана Кадырова как мусульманина и как человека , который помнит основы палестино-израильского конфликта. Можно сказать, что большинство мусульман Северного Кавказа поддерживают его позицию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом оказание военной поддержки было бы ошибкой, уверен он. "Верны замечания о том, что этот конфликт доходит до безумия и его надо остановить. В этой ситуации очень быстро надо реагировать и принять меры для прекращения военных действий, потому что мы видим реально избыточное применение силы со стороны Израиля. Что касается военной поддержки Палестины, то в этой ситуации однозначно это будет выглядеть как попытка подлить масла в огонь. Но то, что Палестина нуждается в политической поддержке в своих требованиях, это уже бесспорно", - отметил он.

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* в заголовок и текст внесены изменения в 19.10 мск 11.10.23 - прим. "Кавказского узла".

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