Идрис Юсупов (слева) и Магомед Магомедов в одиночных пикетах. Махачкала, 6 ноября 2023 г. Коллаж "Кавказского узла. Фото: https://t.me/chernovik/62753 https://t.me/chernovik/62754

06 ноября 2023, 15:00

Дагестанские журналисты провели пикеты в поддержку палестинцев и Гаджиева

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Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов провел в Махачкале одиночный пикет с требованием освободить осужденного Абдулмумина Гаджиева, а журналист Идрис Юсупов на пикете выступил в поддержку палестинцев.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку. В частности, 16 и 9 октября такие пикеты провел заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. 23 октября пикет с требованием освободить Гаджиева провел журналист "Нового дела" Идрис Юсупов, а активист Салим Халитов провел одиночный пикет в поддержку Палестины.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов провел сегодня одиночный пикет на традиционном месте в центре Махачкалы, рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ Дагестана, сообщил "Черновик" в своем телеграм-канале.

Публикация проиллюстрирована фотографией пикетчика, стоящего с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". "Требование пикетчика – прекратить уголовное преследование журналиста “Черновика” Абдулмумина Гаджиева", - поясняется в публикации.

После Магомедова одиночный пикет провел Идрис Юсупов. Он держал плакат с надписью "Свободу Палестине!", указано в другом сообщении в телеграм-канале "Черновика". "Требование второго пикетчика к властям – обратить внимание на ситуацию в секторе Газа и повлиять на международное сообщество с целью остановить геноцид мирного населения", - говорится в публикации.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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Примечание:

"Более 90 миллионов собрано в Дагестане для палестинцев", "Захарова объявила "антироссийском шагом" рекомендацию Израиля о поездках на Северный Кавказ", "Начальник отдела мэрии Избербаша уволен за участие в беспорядках в аэропорту".

Автор: "Кавказский узел"

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