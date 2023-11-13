Осужденные за участие в беспорядках в Махачкале не признали вину

13 ноября 2023, 16:21

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Суд в Дагестане назначил штрафы и аресты обвиняемым в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы, проигнорировав их заверения в том, что они не участвовали в антиизраильской акции.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Кизилюртовский райсуд Дагестана рассмотрел 22 дела участников беспорядков в аэропорту Махачкалы и всех их признал виновными. Обвиняемым назначили наказания от штрафов по 10 тысяч рублей до десяти суток ареста, несмотря на то, что некоторые из них отрицали вину, сообщает сегодня со ссылкой на постановления суда "Кавказ.Реалии"*.

Согласно текстам постановлений, размещенным в карточках административных дел на сайте суда, братья Джабраил и Темав Ирисбиевы рассказали суду, что узнали из соцсетей о том, что в аэропорту "что-то происходит", и пошли посмотреть, но не добрались до аэропорта, узнав от очевидцев, что "все уже закончилось". "Мы даже не знали, митинг там или что-то другое", – приводятся в тексте постановления слова Темава Ирисбиева. Несмотря на отрицание вины, братья Ирисбиевы были приговорены к 10 суткам ареста.

Аналогично свое присутствие рядом с аэропортом объяснил и Исламутдин Закарьяев, который также был приговорен к 10 суткам ареста.

Житель Махачкалы Ибрагим Магомедов заявил, что оказался на месте беспорядков, так как провожал в Москву своего друга и покинул аэропорт, когда тот улетел. Однако суд приговорил Магомедова к штрафу в 10 тысяч рублей.

Подсудимый Магомедзагид Алиев рассказал, что приехал в аэропорт встречать своего родственника, прилетевшего с паломничества в Мекку. Из-за беспорядков родственник всю ночь провел в самолете, поэтому Алиев один уехал домой. Тем не менее, суд назначил ему семь суток ареста.

В аналогичной ситуации оказался и Магомед Сагитов. Он рассказал суду, что встречал в аэропорту своего друга, но был задержан полицейскими. Сагитов также приговорен к аресту в 10 суток, указано в постановлении суда.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Дагестане палестинцам сопереживает большинство жителей, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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