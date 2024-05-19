Активистка Перадзе покинула Грузию из-за угрозы ареста

19 мая 2024, 17:41

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Противница закона об иноагентах Ната Перадзе с семьей покинула Грузию из-за угрозы ареста по обвинению в подготовке государственного переворота, сообщил оппозиционер Ника Гварамия.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая активистка Ната Перадзе, выступающая против закона об иноагентах, опубликовала видео с камеры наблюдения, на котором видно, как несколько мужчин расклеивают плакаты на заборе и воротах ее дома. Кроме того, на машине Наты Перадзе появилась надпись "Враг нации". Активистка, по ее словам, несколько часов безуспешно пыталась вызвать полицию. Днем ранее Перадзе сообщила об угрозах, озвученных ей по телефону.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" на фоне акций протеста противников нового закона. Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Ната Перадзе вынужденно покинула Грузию, поскольку ее намеревались задержать по обвинению в «государственном перевороте», сообщил основатель и гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.

"Нате Перадзе пришлось покинуть страну вместе с семьей, потому что ее собирались арестовать по обвинению в государственном перевороте", - приводит сегодня его слова "Грузия Online".

Отметим, что ранее Служба госбезопасности Грузии выступила с заявлением о подготовке свержения власти в стране, а МВД пообещало жестко разгонять акции протеста. Противники законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" не преследуют цели смены власти революционным путем, но если документ будет принят, требования будут ужесточены, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Ника Гварамия в марте стал соучредителем оппозиционной партии "Новая" вместе с бывшим лидером "Единого национального движения" Никой Мелия.

Напомним, 2 февраля суд в Тбилиси приговорил Нату Перадзе к пяти суткам административного ареста, признав ее виновной по делу об инциденте с облитой краской иконой Святой Матроны с изображением Сталина.

Зачем наказали Нату Перадзе и почему грузины лучше знают средневековую историю, чем историю сталинских репрессий, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Сталин и Грузия: история сложных отношений".

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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