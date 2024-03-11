Мелия и Гварамия объявили о создании новой оппозиционной партии

11 марта 2024, 16:07

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Оппозиционная партия "Новая" создана в Грузии путем слияния двух политических команд, заявили сегодня учредившие партию бывший лидер "Единого национального движения" Ника Мелия и гендиректор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря Ника Мелия, бывший лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), покинул партию. Вслед за ним столичное отделение ЕНД покинули около 300 человек, в том числе три депутата горсовета. Они озвучили планы примкнуть к новой оппозиционной партии Ники Мелии. Из ЕНД также вышли более 100 человек в Батуми, Зугдиди, Чиатуре, Хоби и Каспи.

22 июня 2023 года президент Грузии помиловала директора телекомпании "Мтавари архи" Нику Гварамию, которого 16 мая 2022 года Тбилисский горсуд приговорил к 3,5 года лишения свободы по делу о растрате. Защита назвала приговор политически мотивированным. С призывом помиловать Гварамию к президенту Грузии обращались омбудсмен, депутаты Европарламента и международные правозащитные организации. Участники акций протеста в Грузии также требовали его помилования.

Команды Ники Мелия и Ники Гварамии объединились в партию, названную "Новой", ее избирательный номер – 4, объявил сегодня Ника Гварамия. "Партия новая, мы вместе, мы боремся за перемены в Грузии по-новому, мы будем меняться, потому что мы знаем борьбу, мы знаем цену служения нашей родине, мы знаем, как преодолевать трудности и как реагировать на вызовы. Мы знаем это, мы будем меняться. Мы умеем управлять. Мы продолжим историю этой страны, с успешным правительством, успешными шагами и евроинтеграцией. Это наше решение, задача, цель, и мы достигнем этой цели вместе с вами", - сказал Гварамия в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По словам Гварамии, "победить Бидзину Иванишвили можно, только объединившись". Политики уже провели последнюю заключительную встречу с членами команды, отметил он.

Процесс объединения длился три месяца, заявил в телесюжете Ника Мелия. "Мы руководствовались, прежде всего, интересом двух команд, с интересом десятков тысяч активных избирателей", - сказал он.

Ника Гварамия и Ника Мелия не смогут обмануть общество тем, что дистанцируются от «Единого национального движения», заявил член парламентского большинства Ираклий Заркуа. «Ничего нового здесь нет. Главное, что они не смогут обмануть грузинский народ бессмысленной кампанией, как будто они дистанцировались от «нацев»", - сказал в эфире телеканала Заркуа, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Объединения команд Мелии и Гварамии недостаточно для преодоления новой партией избирательного барьера, заявил член партии «Гирчи» Яго Хвичия. "Оно должно быть усилено, чтобы голоса не терялись. Усилено за счет присоединения к «нацам» или усилено за счет добавления других политических игроков", - сказал Хвичия в эфире "Общественного вещателя", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, уход Ники Мелии из "Единого национального движения" приведет к ослаблению партии и нанесет ей репутационный ущерб, что особенно нежелательно накануне парламентских выборов в 2024 году, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. При этом некоторые члены "Единого национального движения" потребовали у нового председателя Левана Хабеишвили уйти в отставку, чтобы не допустить раскола в партии.

Ника Мелия в феврале 2021 года был лишен депутатской неприкосновенности и арестован. Позднее Евросоюз внес залог в 40 тысяч лари (11,7 тысячи долларов) за освобождение Мелии из-под стражи, после чего Мелия вышел на свободу и пожаловался в ЕСПЧ на нарушение своих прав при задержании. Суд в кратчайшие сроки принял жалобу к рассмотрению.

В сентябре 2023 года ЕСПЧ заявил, что не нашел нарушений прав Ники Мелии во время его задержания в 2021 году и последующего ареста. Сам Мелия настаивал, что его преследование было политически мотивированным.

Дело в отношении Мелии было заведено в связи со штурмом парламента в ночь на 21 июня 2019 года, когда при разгоне протестующих сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

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