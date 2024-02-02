Ната Перадзе приговорена к пяти суткам ареста

02 февраля 2024, 14:00

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Суд в Тбилиси приговорил активистку Нату Перадзе к административному аресту, признав ее виновной по делу об инциденте с облитой краской иконой Святой Матроны с изображением Сталина.

Как писал "Кавказский узел", 13 января члены и сторонники пророссийского "Консервативного движения" ("Альт-Инфо") провели у здания парламента Грузии митинг с требованием ужесточить наказание "за осквернение святынь". Активисты объяснили протесты тем, что икона Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина была облита краской. Члены "Альт-Инфо" потребовали также наказать Нату Перадзе, предположив, что именно она облила икону краской.

Ната Перадзе, которая 9 января опубликовала видео с облитой краской иконой с изображением Сталина, ранее пожаловалась на угрозы. 10 января к дому Перадзе пришли сторонники движения "Альт-Инфо", полиция не позволила им приблизиться к зданию.

Суд в Тбилиси приговорил Нату Перадзе к пяти суткам административного ареста, признав ее виновной по статье 166 КоАП о мелком хулиганстве. Суд пришел к выводу, что Ната Перадзе нанесла краску на стекло, покрывающее икону Святой Матроны с изображением Сталина.

"Приговор был вынесен за нанесение краски на стекло, а не на икону. [...] Сейчас жду перевода в СИЗО впервые в жизни. Мы обжалуем, конечно, это несправедливо, применение этой меры", - сказала Перадзе в эфире телеканала «Формула», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Представитель Ассоциации молодых юристов Грузии подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении суда по делу Перадзе.

Напомним, 11 января патриархия Грузии заявила, что встреча Сталина со Святой Матроной, которая изображена на иконе, не подтверждена, и призвала внести в рисунок изменения. 12 января священник Иоанн Мчедлишвили извинился за то, что не сообщил патриархии о размещении иконы, а лидеры "Альянса патриотов Грузии" пообещали, что икона будет переписана прямо в храме.

Отношение к Иосифу Сталину в грузинском обществе достаточно противоречивое, но его изображение на иконе не означает восхваления, рассказал "Кавказскому узлу" адвокат Гела Николаишвили. "Альянс патриотов", подаривший храму икону, в своей деятельности не делал акцент на фигуру Сталина, отметил политолог Заал Анджапаридзе. "Альянс патриотов" служит интересам России, где велика популярность Сталина, возразил политолог Ника Читадзе.

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали в августе 2020 года историки. Часть опрошенных тогда "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердила свои симпатии к личности Сталина.

О 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина во время Второй мировой войны можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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