Скандал с иконой напомнил о значении Сталина для грузин

13 января 2024, 05:57

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Отношение к Иосифу Сталину в грузинском обществе достаточно противоречивое, но его изображение на иконе не означает его восхваления, считает адвокат Гела Николаишвили. "Альянс патриотов", подаривший храму икону, в свое деятельности не делал акцент на фигуру Сталина, отметил политолог Заал Анджапаридзе. "Альянс патриотов" служит интересам России, где велика популярность Сталина, заявил политолог Ника Читадзе.

Как писал "Кавказский узел", неизвестные в тбилисском соборе облили краской икону, подаренную партией "Альянс патриотов Грузии", на которой изображен Иосиф Сталин, видео об этом опубликовала в соцсети активистка Ната Перадзе. 11 января патриархия Грузии заявила, что встреча Сталина со Святой Матроной, которая изображена на иконе, не подтверждена и призвала внести в рисунок изменения. 12 января священник Свято-Троицкого собора, архимандрит Иоанн Мчедлишвили извинился за то, что не сообщил патриархии о размещении иконы, а лидеры "Альянса патриотов Грузии" пообещали, что икона будет переписана прямо в храме.

Активистка Ната Перадзе, которая 9 января опубликовала видео с облитой краской иконой с изображением Сталина, пожаловалась на угрозы. 10 января к дому Перадзе пришли сторонники движения "Альт-Инфо", полиция не позволила им приблизиться к зданию.

Представитель неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека", адвокат Гела Николаишвили считает, что изображение на иконе Святой Матроны Иосифа Сталина не означает, что он восхваляется ни в религиозном, ни в гражданском контексте.

«Можно свободно использовать фигуры самых больших и кровавых лидеров <...>. Это не означает, что они стали объектами восхваления. Сталина изобразили на одном из 18 сюжетов иконы. Но, как оказалось, факт его встречи со Святой Матроной не подтвержден церковью и его фигуру использовали как факт этой встречи», - сказал он в беседе с корреспондентом «Кавказского узла».

Он напомнил, что фигура Сталина является символом коммунистической идеологии, следовательно, его изображение является, по сути, коммунистической символикой. Однако, добавил Николаишвили, он не помнит, чтобы кого-то наказывали за изображение Сталина в связи с запретом на использование коммунистической символики.

Законодательство Грузии запрещает использование коммунистической и фашистской символики, их памятников, барельефов, надписей и названий под угрозой штрафа. Кроме того, использование советской символики также вызывало протесты. При этом 9 мая 2023 года парламент Грузии поздравил ветеранов с Днем Победы, использовав фотографию с запрещенной в стране советской символикой. Фото было изменено после того, как оппозиция возмутилась нарушением закона.

Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе сообщил, что активистка Ната Перадзе стала известной несколько лет назад, когда выступала за охрану окружающей среды. Она возглавляла неправительственную организацию «Партизаны-садоводы». Затем она стала принимать участие в политических акциях, в том числе антироссийских и против действующей власти.

«Перадзе не отрицает, что сама облила краской икону. В социальных сетях писали, что видели ее, как она облила икону», - сообщил он корреспонденту «Кавказского узла».

Анджапаридзе указал, что «Альянс патриотов», подаривший икону храму, в своей деятельности не делает акцент на роли Сталина в политической жизни Грузии. При этом у партии прослеживается идеологическая близость с организацией «Альт-инфо», представители которой угрожают Перадзе. Обе организации - сторонники лояльного отношения к России.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе сообщил, что связь «Альянса патриотов» и «Альт-инфо» не прослеживается, но у них есть идеологическое сходство: обе организации используют фигуру Сталина только в контексте СССР и симпатий к России.

«Альянс патриотов» служит интересам России. Не случайно эта партия подарила икону Сталина. Популярность Сталина в России очень велика», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Для многих жителей Грузии Сталин остается важным символом, однако он лишен серьезного политического содержания. Скорее, он становится объектом локального патриотизма и народного поклонения. Портрет Сталина (сына башмачника, как бы "святого покровителя башмачников") висит у каждого обувного мастера рядом с иконой Богоматери. Грузинское общество в большинстве своем не склонно к рефлексии и по-прежнему консервативно, при этом подобные настроения усиливаются. Граждане Грузии избегают дискуссии на болезненные темы, переоценка ценностей дается им с трудом. Как оказалось, отказа от устоявшегося мифа о Сталине как о "великом сыне грузинского народа" так и не произошло, отмечал в 2013 году Фонд Карнеги** в своем докладе по результатам опроса об отношении к Сталину на Кавказе.

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали 2 августа 2020 года историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердили свои симпатии к личности Сталина.

О 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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