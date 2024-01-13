Грузинские активисты потребовали ужесточить наказание за осквернение икон

13 января 2024, 17:36

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Наказание за осквернение святынь следует ужесточить, заявили участники митинга у здания парламента Грузии после того, как икона Святой Матроны с изображением Сталина была облита краской. Грузинская патриархия предостерегла священнослужителей от участия в протесте.

Как писал "Кавказский узел", неизвестные в тбилисском соборе облили краской подаренную партией "Альянс патриотов Грузии" икону, на которой изображен Иосиф Сталин. Видео об этом опубликовала 9 января активистка Ната Перадзе. 11 января патриархия Грузии заявила, что встреча Сталина со Святой Матроной, которая изображена на иконе, не подтверждена, и призвала внести в рисунок изменения. 12 января священник Иоанн Мчедлишвили извинился за то, что не сообщил патриархии о размещении иконы, а лидеры "Альянса патриотов Грузии" пообещали, что икона будет переписана прямо в храме.

Ната Перадзе, которая опубликовала видео с облитой краской иконой с изображением Сталина, пожаловалась на угрозы. 10 января к дому Перадзе пришли сторонники движения "Альт-Инфо", полиция не позволила им приблизиться к зданию.

Члены и сторонники пророссийского «Консервативного движения», известного как "Альт-Инфо", провели у здания парламента Грузии митинг с требованием ужесточения наказания "за осквернение святынь". Активисты объяснили протесты тем, что икона Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина была облита краской. В митинге приняли участие несколько сотен человек, на месте мобилизованы значительные силы полиции, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

"Мы собрались здесь с конкретным требованием, этим требованием является справедливость. Мы требуем наказания всех тех, кто обращается с нашей матерью-церковью в той форме, которая переходит границу", – заявил на митинге один из лидеров "Альт-Инфо" Зураб Махарадзе.

Участники митинга призвали ужесточить наказание "за незаконное препятствование в исполнении религиозных обрядов путем насилия, угроз, или оскорбления чувств верующих". Сейчас эта статья УК Грузии предусматривает до года лишения свободы. Митингующие перекрыли проспект Руставели, а затем отправились к отделению полиции, расследующему инцидент с иконой, пишет издание.

Зураб Махарадзе на митинге потребовал также наказать Нату Перадзе. "Я вам говорю не абстрактно, или ею займется государство, или мы конкретно займемся ею. Либо государство займется этим, либо это будет сделано по-другому. Подобного спускать нельзя", — заявил он в эфире "Общественного вещателя", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Участница митинга Ирма Инашвили заявила в телесюжете, что "оскорбили великую святую и виновник должен понести ответственность". "Такое оскорбление наших святынь должно прекратиться. Для этого каждому из нас необходимо стать смелее, встать рядом друг с другом и повысить голос", - сказала Ирма Инашвили, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Акция перед зданием парламента может перерасти в политические или деструктивные действия, заявила сегодня до начала митинга патриархия Грузии. "Запланированная на сегодня акция перед зданием парламента может перерасти в политические или деструктивные действия. Патриархия призывает духовных лиц не участвовать в акции, если она примет подобный характер", - процитировало заявление патриархии "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, отношение к Иосифу Сталину в грузинском обществе достаточно противоречивое, но его изображение на иконе не означает восхваления, рассказал "Кавказскому узлу" адвокат Гела Николаишвили. "Альянс патриотов", подаривший храму икону, в своей деятельности не делал акцент на фигурн Сталина, отметил политолог Заал Анджапаридзе. "Альянс патриотов" служит интересам России, где велика популярность Сталина, возразил политолог Ника Читадзе.

Законодательство Грузии запрещает использование коммунистической и фашистской символики, их памятников, барельефов, надписей и названий. При этом 9 мая 2023 года парламент Грузии поздравил ветеранов с Днем Победы, использовав фотографию с запрещенной советской символикой. Фото было изменено после того, как оппозиция возмутилась нарушением закона.

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали 2 августа 2020 года историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердили свои симпатии к личности Сталина.

О 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина во время Второй мировой войны можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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