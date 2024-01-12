Священник собора в Тбилиси взял на себя вину за скандал с иконой Сталина

12 января 2024, 20:58

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О появлении иконы со Сталиным в Свято-Троицком соборе следовало сообщить патриархии, заявил священник, принеся извинения церкви и прихожанам. Икона будет переписана прямо в соборе, сообщили лидеры "Альянса патриотов Грузии", которые подарили ее храму.

Как писал "Кавказский узел", неизвестные в тбилисском соборе облили краской икону, подаренную партией "Альянс патриотов Грузии", на которой изображен Иосиф Сталин, видео об этом опубликовала в соцсети активистка Ната Перадзе. При Сталине в Грузии были казнены сотни священнослужителей, заявила "Лаборатория изучения советского прошлого SovLab", призвав патриархию вынести икону из собора. Это икона Святой Матроны, а не Сталина, а портреты "великих гонителей церкви" порой изображают на иконах, заявила патриархия Грузии. В грузинской религиозной традиции не принято изображать на иконах гонителей церкви, тем более в комплиментарном виде, указали опрошенные "Кавказским узлом" теологи. 11 января патриархия Грузии заявила, что встреча Сталина со Святой Матроной, которая изображена на иконе, не подтверждена и призвала внести в рисунок изменения.

Активистка Ната Перадзе, которая 9 января опубликовала видео с облитой краской иконой с изображением Сталина, пожаловалась на угрозы. 10 января к дому Перадзе пришли сторонники движения "Альт-Инфо", полиция не позволила им приблизиться к зданию.

Архимандрит Иоанн Мчедлишвили, священник Свято-Троицкого Собора, попросил прощения за то, что не сообщил патриархии о размещении иконы с изображением Сталина.

"Исходя из своей ответственности, в связи со сложившейся ситуацией, прошу прощения у церкви и религиозной общины. Я должен был сообщить об этом в патриархию", - привело слова Мчедлишвили "Мтавари архи".

Лидер "Альянса патриотов" Давид Тархан-Моурави сообщил сегодня, что для того, чтобы изменить 10-сантиметровую фигурку на иконе, требуется максимум полчаса и не обязательно убирать икону из Троицкого храма. По его словам, в ближайшие 2-3 дня фрагмент иконы, где изображен Сталин, изменится.

Вторая руководитель партии, Ирма Инашвили отметила, что не считает, что на этой иконе каноничность не была нарушена. "Присмотритесь и к заявлению патриархии, там четко написано, кого иконописец имеет право изображать, то есть, пояснение специалистов, с которыми я консультировалась, заключается в том, что каноничность здесь не нарушена.

Ната Перадзе заявила, что не скрывает, что это она облила икону краской. По ее данным, ей грозит штраф в размере ддо 500 лари по административной статье о мелком хулиганстве. "Это программа России – в какой-то степени популяризировать Сталина. <...> Это храм церкви, которая получает мои налоги, у меня не спрашивали, согласна я или нет оплачивать им налоги. Они поставили над городом этот храм (собор Святой Троицы). Я протестовала против того, чтобы этот "архитектурный ужас" стоял над городом. Это мой город и это мои деньги, и я имею право обливать краской убийцу людей", - заявила она в интервью изданию "Эхо Кавказа"* 10 января.

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали 2 августа 2020 года историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердила свои симпатии к личности Сталина.

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