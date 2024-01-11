Патриархия Грузии потребовала изменить икону со Сталиным

11 января 2024, 14:47

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Встреча Сталина со Святой Матроной, которая изображена на подаренной собору Святой Троицы иконе, не подтверждена, заявила сегодня патриархия Грузии, призвав дарителей "внести изменения" в икону. Лидер партии "Альянс патриотов Грузии", которая пожертвовала икону собору, назвала позицию патриархии приемлемой.

Как писал "Кавказский узел", неизвестные в тбилисском соборе облили краской икону, подаренную партией "Альянс патриотов Грузии", на которой изображен Иосиф Сталин, видео об этом опубликовала в соцсети активистка Ната Перадзе. При Сталине в Грузии были казнены сотни священнослужителей, заявила "Лаборатория изучения советского прошлого SovLab", призвав патриархию вынести икону из собора. Это икона Святой Матроны, а не Сталина, а портреты "великих гонителей церкви" порой изображают на иконах, заявила патриархия Грузии.В грузинской религиозной традиции не принято изображать на иконах гонителей церкви, тем более в комплиментарном виде, указали опрошенные "Кавказским узлом" теологи. Появление в соборе Святой Троицы в Тбилиси иконы со Сталиным - политическая акция для поддержки российского информационного влияния, уверен эксперт "Лаборатории изучения советского прошлого".

Активистка Ната Перадзе, которая 9 января опубликовала видео с облитой краской иконой с изображением Сталина, пожаловалась на угрозы. 10 января к дому Перадзе пришли сторонники движения "Альт-Инфо", полиция не позволила им приблизиться к зданию.

Патриархия Грузии выпустила сегодня заявление, в котором призвала изменить фрагмент иконы, на котором изображен Сталин. На иконах могут изображаться даже гонители веры, говорится в заявлении патриархии. "В зависимости от канонических правил иконографии, на иконе может быть изображен не только святой, но и реальные истории, связанные с жизнью святого, с изображением любого человека, в том числе правителей и простых людей, еретиков и гонителей христианской веры. Это не означает, что икона прославляет этих лиц- такие подробности являются отражением неоспоримых фактов, связанных со святым", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте патриархии Грузии.

Встреча Сталина и Святой Матроны "из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской Церковью, которая канонизировала ее и провела специальное исследование по этому вопросу", - отметила патриархия. "Необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с каноничностью иконографии. Просим жертвователей самих внести соответствующие изменения в икону, или мы сделаем это", - говорится в сообщении патриархии,

Лидер "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили назвала позицию патриархии приемлемой. "Я писала два дня назад: если церковь попросит заменить этот фрагмент иконы фрагментом другого содержания, мы должны повиноваться. Но это не значит, что мы должны прощать кого-то за оскорбление иконы", - написала она на своей странице в Facebook*.

"Кавказский узел" также писал, что представитель "Грузинской мечты" заявил о необходимости уголовного наказания за осквернение иконы. Оппозиция сочла скандал вокруг иконы со Сталиным искусственной манипуляцией в информационном пространстве, а пользователи соцсетей потребовали убрать икону из храма, чтобы не оскорблять память репрессированных.

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали 2 августа 2020 года историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердила свои симпатии к личности Сталина.

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