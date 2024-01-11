Скандал вокруг иконы со Сталиным спровоцировал дискуссии об ужесточении законов

11 января 2024, 01:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осквернение иконы должно приводить уголовной ответственности заявил представитель "Грузинской мечты", оппозиция возразила, что скандал вокруг иконы со Сталиным призван отвлечь внимание жителей страны от других тем. Пользователи соцсетей потребовали убрать икону из храма, так как она оскорбляет память репрессированных.

Как писал "Кавказский узел", активистка Ната Перадзе, которая 9 января опубликовала видео с облитой краской иконой с изображением Сталина, пожаловалась на угрозы. 10 января к дому Перадзе пришли сторонники движения "Альт-Инфо", полиция не позволила им приблизиться к зданию. В грузинской религиозной традиции не принято изображать на иконах гонителей церкви, тем более в комплиментарном виде, указали опрошенные "Кавказским узлом" теологи. Появление в соборе Святой Троицы в Тбилиси иконы со Сталиным - политическая акция для поддержки российского информационного влияния, уверен эксперт "Лаборатории изучения советского прошлого".

Неизвестные в тбилисском соборе облили краской икону, на которой изображен Иосиф Сталин, видео об этом опубликовала в соцсети активистка Ната Перадзе. Полиция отчиталась о начале расследования по статье о вандализме. При Сталине в Грузии были казнены сотни священнослужителей, заявила Лаборатория изучения советского прошлого SovLab, призвав патриархию вынести икону из собора. Это икона Святой Матроны, а не Сталина, а портреты "великих гонителей церкви" порой изображают на иконах, заявила патриархия Грузии.

В социальных сетях распространяется петиция "Икону с изображением Сталина надо вынести из Троицкого собора", сообщило сегодня "Мтавари архи".

"В Троицком соборе выставлен образ, изображающий визит Иосифа Сталина к Матроне, считающейся в России святой. Следует отметить, что это скопированный вариант русской иконы, вызвавшей резко негативную реакцию даже в России. Отмечалось, что так называемый визит Сталина к Матроне – это история, не имеющая ничего общего с реальностью. Совершенно непонятно, почему руководство Троицкого собора разрешило держать в храме изображение советского диктатора. Эпоха правления Сталина связана с репрессиями 1937 года, жертвами которых стали многие наши соотечественники. Среди них были расстреляны десятки тысяч священнослужителей, как погиб в неравной схватке с большевистской властью один из самых блестящих патриархов Грузии святитель Амвросий Хелая! Этот факт оскорбляет память тысяч наших соотечественников, репрессированных, расстрелянных и сосланных сталинским режимом. Также мы рассматриваем этот факт как оскорбление семей репрессированных сталинским режимом", - говорится в петиции.

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали 2 августа 2020 года историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердили свои симпатии к личности Сталина.

"Мы требуем от патриархии Грузии убрать из Троицкого собора изображение советского диктатора Иосифа Сталина", - отмечается в петиции.

Инцидент в Свято-Троицком кафедральном соборе в Тбилиси вызвал справедливое недовольство у подавляющего большинства общества, отметил председатель комитета по правовым вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили.

По его словам, антицерковная акция была публично одобрена и поддержана лидерами радикальных политических группировок, борющихся против Церкви, поощряющих совершение различных тяжких деяний на религиозной почве. В частности, публично звучат призывы "вынести икону из собора и публично сжечь ее". "Такие насильственные призывы на религиозной почве, конечно, нехристианские и оскорбительные для нашей церкви. Следует также подчеркнуть, что подобное поведение и призывы являются оскорбительными и оправданно возмутительными для любой религии и ее представителей. Поэтому наша позитивная обязанность – обеспечить надлежащую защиту свободы вероисповедания, гарантированной Конституцией Грузии, чтобы не допустить оскорбления какой-либо религии", - указал он.

То, что икона была облита краской, "противоречит законодательству Грузии и предусматривает соответствующую ответственность", но действующее законодательство "не предусматривает соразмерной ответственности за такие действия", подчеркнул Оханашвили, добавив, что после изучения опыта других стран, в частности членов ЕС, в некоторых из которых подобные акции предусматривают уголовное преследование и тюремное заключение, будут предложены "соответствующие законодательные изменения".

"Наша команда в ближайшее время инициирует законодательные изменения по ужесточению уголовной ответственности за осквернение культовых сооружений и предметов. Это касается как христианских, так и православных и других религиозных сооружений (таких как мечети, синагоги, католические или другие храмы). Наша цель – не допустить осквернения религиозных храмов и не допустить разжигания религиозной вражды в обществе", – заявил Оханашвили в эфире телекомпании.

Часть оппозиции не согласна с инициативой "Грузинской мечты". Цель этой инициативы – посеять вражду в обществе, считает председатель фракции "Единое национальное движение – Сила в единстве" Тина Бокучава.

"В ответ на действия одного человека, частного лица, правительство объявляет законодательную инициативу. На самом деле, оно хочет инициировать кампанию, чтобы сеять вражду между людьми. Поэтому мы не будем участвовать в этой кампании, которая наносит ущерб национальным и европейским интересам нашей страны", - заявила она в эфире телекомпании "Формула".

Задача скандала с иконой Сталина и заявления об уголовном преследовании за осквернение культовых сооружений и предметов - отвлечь внимание от основных политических тем, уверен председатель парламентской политической группы "Гирчи" Яго Хвичия.

"Все это не имеет никакого отношения к вере. Думаю, что вся эта операция спланирована "Грузинской мечтой", чтобы сместить фокус с основных политических тем на непрофильные политические темы", - заявил он в эфире телекомпании.

Cогласно выводам историков "Лаборатории исследования советского прошлого", наблюдается возрождение культа Сталина, установлено не менее 11 памятников и бюстов зачастую при поддержке местных властей, функционирует музей Сталина в Гори.

О 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.