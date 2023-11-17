27 жалоб на аресты по делу о массовых беспорядках в Махачкале поступило суд Дагестана

17 ноября 2023, 15:44

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По уголовному делу о массовых беспорядках в Махачкале арестованы не менее 27 человек, которые обжаловали свой арест в Верховном суде Дагестана. По 17 жалобам суд уже утвердил решения об аресте.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция. К 13 ноября в суды Дагестана поступили 302 протокола по статье о нарушении порядка проведения акций и еще 34 протокола по другим административным статьям. По словам адвоката Исрафила Гададова, в отношении нескольких молодых людей расследование ведется по уголовной статье о массовых беспорядках, они арестованы и не признают вину. В Верховный суд Дагестана к 16 ноября поступили жалобы на арест в рамках уголовного дела 17 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, девять жалоб суд уже рассмотрел, оставив меру пресечения в силе.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Как минимум, 27 человек обжаловали свой арест по статье о массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ, предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы) в Верховном суде Дагестана, сообщила сегодня "Медиазона"*

Как следует из информации на сайте суда, в него поступили 27 жалоб по этой статье, 17 из них уже рассмотрены, по всем решение оставлено в силе. Информации о результатах рассмотрения еще 10 жалою на сайте суда к 15.35 мск не содержится, по всем им заседания были запланированы на сегодня. Информация об именах арестованных в карточках дела скрыта, также скрыты имена прокуроров и защитников.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Дагестане палестинцам сопереживает большинство жителей, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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16 ноября представитель пресс-слую