Суд в Георгиевске провел заседание по делу о беспорядках в Махачкале

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В Георгиевске прошло заседание суда по делу пяти жителей Дагестана, которых следствие считает участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы. Судья удалила с заседания корреспондента "Кавказского узла" по просьбе адвоката одного из подсудимых.

Как писал "Кавказский узел", в октябре Георгиевский горсуд начал рассматривать дело пяти жителей Дагестана (Ризвана Ахмедова, Аты Мусаева, Магомеда Мухмаева, Хабиба Шейхова, Шанаваза Эльмурзаева), обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы.

В суды Кубани и Ставрополья направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале в отношении 129 обвиняемых. Прокуратура 25 октября отчиталась, что семь дел против 37 обвиняемых уже рассматривают суды на Ставрополье, еще два дела с 14 фигурантами – суды Краснодарского края, а трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске.

Сегодня в Георгиевске состоялось заседание суда по делу пяти обвиняемых. По состоянию на 16.26 мск, в карточке дела на сайте горсуда нет информации об итогах заседания.

Судья Алина Волошина удалила корреспондента "Кавказского узла" с заседания после того, как об этом попросила адвокат Магомеда Мухмаева Яна Филипповская.

Адвокат пояснила, что издание включено в реестр иностранных агентов. "Есть основание полагать, что такая деятельность, которая на сегодняшний день ведётся данным источником, может дискредитировать органы власти в лице суда, а также неизвестно, каким образом будет освещаться по итогам данного заседания", - сказала она.

Все подсудимые, адвокаты и представители прокуратуры поддержали ходатайство. "Мы считаем необходимым удалить (слушателя) из судебного заседания", - сказала представитель прокуратуры, после чего судья Волошина удовлетворила ходатайство, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Ризван Ахмедов, Ата Мусаев, Магомед Мухмаев, Хабиб Шейхов, Шанаваз Эльмурзаев в зависимости от роли и степени участия обвиняются в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ), неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности (часть 3 статьи 263.1 УК РФ), применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

По версии следствия, 29 октября 2023 года все они "приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества".

23 августа Армавирский горсуд приговорил пятерых подсудимых по делу о беспорядках к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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