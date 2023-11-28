30 дагестанских судов рассмотрели дела о массовых беспорядках

28 ноября 2023, 14:37

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Протоколы по административной статье об участии в несанкционированной акции с созданием помех транспортной инфраструктуре поступили в 30 судов Дагестана. По части из них вынесены решения, участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы назначено наказание от обязательных работ до штрафов и административного ареста

Как писал "Кавказский узел", к 25 ноября в районные суды Дагестана поступили административные дела 515 человек, на которых составлены протоколы о правонарушениях в ходе антисемитской акции и беспорядков в Махачкале и организации массового пребывания граждан в общественных местах.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских.

Административные протоколы после антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрели 30 судов республики. Привлеченные к ответственности получили от штрафов до десяти суток ареста, следует из баз дагестанских судов. Большинство протоколов по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы составлены по административной статье о нарушении установленного порядка проведения публичных мероприятий с созданием помех в работе транспортной инфраструктуры, которая предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей, до 120 часов обязательных работ или до 15 суток ареста. Так, 121 административный протокол по этой статье рассмотрел Карабудахкентский районный суд, на территории которого находится аэропорт "Уйташ" 50 материалов – Кировский суд Махачкалы, далее идут городской суд Кизилюрта – 37 административных дел, по всем вынесены постановления, Ленинский (28) и Советский (27) суды Махачкалы, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Протоколы направлялись и в суды других городов и районов Дагестана по месту жительства задержанных. В частности, 18 дел поступили в городской суд Каспийска, 14 материалов - в Буйнакский районный суд, 10 - в Ботлихский городской суд Девять материалов направлено в городской суд Избербаша, восемь - в Казбековский районный суд, семь - Кумторкалинский суд, шесть - в суд Дагестанских Огней. Магарамкентский, Лакский, Тляратинский, Сергокалинский, Кайтагский районные суды рассмотрели по пять протоколов, Каякентский районный суд - четыре.

По два протокола поступили в Унцукульский, Левашинский, Хасавюртовский суд – задержанные оштрафованы по 10 тысяч рублей, Гунибский, Кизлярский районный суд – оба участника получили штрафы по 10 тысяч. Столько же материалов поступило в Сулейман-Стальский районный суд – оба административных дела были прекращены. Три протокола рассмотрели городской суд Буйнакска и Гергебильский районный суд. По одному делу о беспорядках в аэропорту поступили в Бабаюртовский районный суд, городской и районный суды Дербента, указано в публикации.

В связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы также расследуется уголовное дело по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), которая предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. К 22 ноября Верховный суд Дагестана рассмотрел и не удовлетворил 40 жалоб на аресты обвиняемых. По уголовном делу о массовых беспорядках 126 человек содержатся под арестом в СИЗО-1 Махачкалы, сообщил 23 ноября активист Шамиль Хадулаев по итогам визита Общественной наблюдательной комиссии в следственный изолятор. По его словам, все семь арестованных, с которыми поговорили члены комиссии, выразили несогласие с обвинениями.

В октябре мусульмане регионов Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Дагестане палестинцам сопереживает большинство жителей, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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