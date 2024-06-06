Обвиняемый по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы добился домашнего ареста

06 июня 2024, 04:43

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Житель Дагестана Шахбан Магомедов, обвиненный по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, переведен из СИЗО под домашний арест в связи с инвалидностью и потребностью в лечении.

Как писал "Кавказский узел", к 13 декабря 2023 года по уголовному делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы были арестованы около 150 человек, один из них обвинен также в нападении на силовика. Среди арестованных есть те, кто просто наблюдал за происходящим, рассказал член ОНК Дагестана. 12 февраля Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и передал дело в Армавирский райсуд. В начале мая стало известно, что четырем арестованным по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы добавлено обвинение в нарушении требований транспортной безопасности.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Верховный суд Дагестана согласился перевести Шахбана Магомедова из СИЗО, где тот находился более шести месяцев, под домашний арест. Магомедов потребовал смягчить ему меру пресечения в связи с состоянием здоровья - он перенес несколько операций, у него удалено легкое, а в следственном изоляторе состояние его здоровья ухудшилось.

Следователь ходатайствовал о продлении меры пресечения Магомедову и Советский райсуд в начале мая это ходатайство удовлетворил. В мае обвиняемый прошел повторное медицинское обследование и обратился в Верховный суд республики, который отменил постановление районного суда.

Как следует из постановления суда от 23 мая, подследственному требуется постоянное лечение в стационаре. Наличие у Магомедова заболеваний с дыхательной недостаточностью, которые препятствуют содержанию под стражей, подтвердили в медучреждении колонии №2. Сам обвиняемый при рассмотрении дела в Верховном суде не участвовал, так как находился в больнице, указано в документе на сайте суда.

Согласно постановлению, Шахбан Магомедов будет находиться под домашним арестом, а в случае необходимости госпитализации его обеспечат стационарным лечением. По условиям меры пресечения Магомедов не может покидать дом без разрешения, пользоваться связью и общаться с другими фигурантами дела, в том числе потерпевшими и свидетелями.

У Шахбана Магомедова, который был задержан 4 ноября и на следующий день отправлен в СИЗО, есть жена и двое детей. Он имеет высшее образование, но не имеет определенного рода занятий, у него вторая группа инвалидности, отмечается в документе.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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