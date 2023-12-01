Суды рассмотрели 242 дела о беспорядках в Дагестане

01 декабря 2023, 21:41

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104 человека были приговорены к административному аресту, еще 94 получили штрафы по делам о массовых беспорядках в аэропорту Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 25 ноября в районные суды Дагестана поступили административные дела 515 человек, на которых составлены протоколы о правонарушениях в ходе антисемитской акции и беспорядков в Махачкале и организации массового пребывания граждан в общественных местах. Протоколы по административной статье об участии в несанкционированной акции с созданием помех транспортной инфраструктуре поступили в 30 судов Дагестана. По части из них вынесены решения, участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы назначено наказание от обязательных работ до штрафов и административного ареста.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских.

В связи с беспорядками в махачкалинском аэропорту суды дагестана рассмотрели 242 административных дела, сообщила глава пресс-службы Верховного суда Дагестана зарема Мамаева. "104 правонарушителям назначен административный арест от 1 до 10 суток, на 94 наложен административный штраф от 3 тысяч до 10 тысяч рублей, 42 назначены обязательные работы, в отношении двух лиц производство прекращено", - привел ее слова "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы также расследуется уголовное дело по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), которая предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. К 22 ноября Верховный суд Дагестана рассмотрел и не удовлетворил 40 жалоб на аресты обвиняемых. По уголовном делу о массовых беспорядках 126 человек содержатся под арестом в СИЗО-1 Махачкалы, сообщил 23 ноября активист Шамиль Хадулаев по итогам визита Общественной наблюдательной комиссии в следственный изолятор. По его словам, все семь арестованных, с которыми поговорили члены комиссии, выразили несогласие с обвинениями.

В октябре мусульмане регионов Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Дагестане палестинцам сопереживает большинство жителей, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.