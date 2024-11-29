Дело о беспорядках в аэропорту Уйташ начал рассматривать суд в Ставрополе

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Первое заседание по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы прошло в Промышленном суде Ставрополя. Двое из восьми подсудимых помимо участия в массовых беспорядках и нарушении правил транспортной безопасности обвинены в нападении на полицейских.

Как писал "Кавказский узел", в судах Кубани и Ставрополья находятся 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале против 129 обвиняемых, отчиталась в октябре Генпрокуратура. 26 ноября дело против трех жителей Дагестана начал рассматривать Октябрьский суд Ставрополя.

Промышленный районный суд Ставрополя приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении восьмерых жителей Дагестана, которым предъявлено обвинение в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщил сегодня "Интерфакс".

"На скамье подсудимых Магомед Мамаев, Магомедмухтар Исмаилов, Курбанисмаил Магомедов, Ахмедрасул Исабудинов, Юсуп Ихаков, Шамил Гюльмагомедов, Магомедмурад Магомедов, Мухамат Асадов", - говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ), нарушении требования транспортной безопасности (часть 3 статьи 263.1 УК РФ) и применении насилия против силовика (часть 1 статьи 318 УК РФ), сообщила прокуратура Ставропольского края в своем Telegram-канале.

Как следует из карточки дела на сайте Промышленного районного суда Ставрополя суда, обвинение в нападении на силовика предъявлено двум подсудимым - Мухамату Асадову и Шамилу Гюльмагомедову, они также, как и остальные подсудимые обвиняются в участии в массовых беспорядках и нарушении требований массовой безопасности.

Как писал "Кавказский узел", Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября оставил его в силе. Защита намерена обжаловать приговор в кассационном суде. решение апелляционного суда показало, что и остальные приговоры будут жесткими, считает глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.