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23:58, 12 ноября 2024

Дело о беспорядках в аэропорту Уйташ начал рассматривать суд в Изобильном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Изобильненский районный суд начал рассматривать дело пяти жителей Дагестана, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту.

Как писал "Кавказский узел", Александровский суд Ставропольского края начал рассматривать дело четверых жителей Дагестана, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту. 11 октября прокуратура Ставрополья сообщила о первом судебном заседании в Георгиевском городском суде по делу четырех жителей Дагестана, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту, 18 октября в этом суде началось рассмотрение дела против еще пяти обвиняемых. В Ставропольском крае дела восьми обвиняемых рассматривает Грачевский суд, пятерых – Андроповский районный суд, пятерых – Кировский районный суд. 18 октября глава Следкома России Александр Бастрыкин сообщил, что по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы следователи изъяли более трех тысяч видеофайлов с камер наблюдения, по записям удалось установить личности более 400 человек.

Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор. Также рассмотрение дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы начали Усть-Лабинский и Новокубанский суды Краснодарского края.

Изобильненский районный суд Ставропольского края провел первое заседание в отношении пяти жителей Дагестана, которым предъявлено обвинение по уголовному делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

"На скамье подсудимых Эльдар Джаякаев, Салим Джангишиев, Загир Джанхуватов, Абакар Джабраилов, Даниял Нурмагомедов", - говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и оказанием вооруженного сопротивления представителю власти (часть  2 статьи  212 УК РФ) и неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности  (часть  3 статьи 263.1 УК РФ).

Это восьмой суд на Ставрополье, где рассматриваются дела о беспорядках в Махачкале. Ранее процессы начались в Андроповском, Грачевском, Кировском, Георгиевском, Александровском, Шпаковском и Советском судах. С учетом дела, которое начал рассматривать  Изобильненский судом, в крае по делу о беспорядках в аэропорту Уйташ  идут судебные процессы в восьми судах в отношении 42 фигурантов.

В Александровском районном суде силовики и сотрудники аэропорта Уйташ  в показаниях, которые зачитал прокурор на заседании 12 ноября, рассказали о невозможности определить, кто именно из толпы бросал камни. Против семи подсудимых, один из которых обвиняется в нападении на силовика, поданы четыре иска.

Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор. Также рассмотрение дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы начали Усть-Лабинский и Новокубанский суды Краснодарского края. В судах Кубани и Старополья находятся 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале против 129 обвиняемых, отчиталась в октябре Генпрокуратура.

140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Уйташ, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил 13 июня председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Напомним, с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр.

В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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