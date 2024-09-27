Еще одно дело о беспорядках в Махачкале дошло до суда на Ставрополье

27 сентября 2024, 06:10

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Грачевский районный суд в Ставропольском крае начал рассматривать дело восьми жителей Дагестана, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля Генпрокуратура сообщила, что суды в Краснодарском и Ставропольском краях готовятся к рассмотрению нескольких уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Новокубанский районный суд 26 сентября начал рассматривать дела шести обвиняемых.

Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор. Также рассмотрение дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы начали Усть-Лабинский суд Краснодарского края и Андроповский суд Ставропольского края. Все пять обвиняемых, чье дело рассматривается в Андроповском райсуде, отказались признать вину.

Первое заседание по делу о погромах в аэропорту Уйташ Грачевский райсуд провел 26 сентября, сообщила прокуратура Ставропольского края.

По делу проходят Сайпутдин Рашидов, Шарапутдин Абдусаламов, Герей Джамалутдинов, Хусейин Халибеков, Хангиши Исрапилов, Наврузали Шихмагомедов, Зайналбек Каирбеков, Сайпудин Сайпудинов. Им предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: об участии в массовых беспорядках, применении насилия к силовикам и о нарушении требований безопасности на объектах транспорта, повлекшем крупный ущерб.

Согласно версии следствия, мотивом участия в массовых беспорядках для обвиняемых стала национальная и религиозная ненависть и вражда по отношению к гражданам Израиля.

В деле упоминаются 30 пострадавших силовиков, из которых 23 получили травмы разной тяжести, а также сумма имущественного ущерба аэропорту - более 24 млн рублей.

"Кавказский узел" информировал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на очередное обострение палестино-израильского конфликта, начавшееся в октябре 2023 года. 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских.

140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Уйташ, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил 13 июня председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр.

В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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