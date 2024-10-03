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08:36, 3 октября 2024

Обвиняемый по делу о погромах в аэропорту Махачкалы отверг свою вину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомеднаби Шайхсламов, обвиняемый по делу о погромах в махачкалинском аэропорту, заявил, что оказался на месте беспорядков случайно, поскольку работает таксистом. На видеозаписях видно, как он подошел к полицейским, пообщался с ними и ушел, но следствие его обвинило в применении насилия в отношении представителя власти, сообщила его адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", Новокубанский районный суд Краснодарского края 26 сентября начал рассматривать дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы. В списке подсудимых были шесть жителей Дагестана. 27 сентября стало известно, что Грачевский районный суд в Ставропольском крае начал рассматривать дело восьми жителей Дагестана, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту.

Адвокат Сапият Магомедова, представлявшая интересы Магомеднаби Шайхсламова – одного из обвиняемых в беспорядках в махачкалинском аэропорту, которых судят в Новокубанском районном суде – заявила, что ее подзащитный оказался на территории аэропорта случайно.

"Он работает таксистом, приехал в аэропорт. Увидел там толпу и пошел за ней. Он говорил: "Я не знал из-за чего это, не слышал, о чем та вещала женщина. Когда услышал – подошел к полицейским, чтобы узнать, как оттуда выйти", – рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

На видеозаписях видно, как Шайхсламов подходит к полицейским, что-то спрашивает и отходит от них. Но его обвиняют раз в том, что он будто бы применил насилие в отношении представителя власти, пояснила Магомедова.

Шайхисламов женат, у него двое детей, продолжила она. "Никаких радикальных взглядов у него нет. Но при этом он говорит, что не может согласиться с истреблением народа [в Палестине]", – сказала адвокат.

Летний перерыв в судебном процессе был обусловлен тем, что не всех подсудимых успели этапировать в Новокубанск, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности адвокат другого подсудимого.

Напомним, 13 июня председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев отметил, что обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках.

Родные осужденных по делу о погроме в аэропорту Уйташ ранее сочли приговор чрезмерно суровым. "Настоящих провокаторов и нарушителей не судят, а наших ребят так сурово осудили", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" Гуля – мать одного их осужденных по этому делу Салика Рамазанова.

По версии следствия, мотивом участия в массовых беспорядках для обвиняемых стала национальная и религиозная ненависть и вражда по отношению к гражданам Израиля. В деле упоминаются 30 пострадавших силовиков, из которых 23 получили травмы разной тяжести, а также сумма имущественного ущерба аэропорту – более 24 млн рублей.

"Кавказский узел" также писал, что жители Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта, начавшееся в октябре 2023 года. 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". Также "Кавказским узлом" подготовлены справки "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе" и "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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