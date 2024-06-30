Меликов выступил против переноса в Дагестан дела о беспорядках в аэропорту

30 июня 2024, 17:52

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Призывы перенести из Краснодарского края в Дагестан судебный процесс по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту неуместны, заявил глава республики Сергей Меликов после обращений родственников обвиняемых и поддержавшего их депутата.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении. В частности, они отметили, что у некоторых семей нет возможности ездить на судебные заседания в Краснодарский край, куда передано дело пяти обвиняемых. Передача дела на Кубань может быть обжалована, но успех маловероятен, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

12 февраля Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности дела пятерых обвиняемых и передал дело в Армавирский райсуд. Оснований для передачи дела в другой регион не было, это решение усложнит работу защиты, заявили адвокаты.

Неуместны и странные, ни с кем не согласованные заявления некоторых депутатов Госдумы

Уголовные дела участников беспорядков перенесены в Краснодарский край, "чтобы исключить субъективный фактор", заявил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов. "Совсем неуместны и странные, ни с кем не согласованные заявления некоторых депутатов Госдумы о возврате дел в Дагестан. Я против этого, как и против того, чтобы кто-то вмешивался в работу специальных структур", - написал он в своем телеграм-канале.

Расследование дела "максимально объективное", подчеркнул Меликов. "Виновные получат по заслугам, а невинные – не пострадают", - заверил он.

Глава Дагестана не уточнил, кого из депутатов имеет в виду. Ранее депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов попросил председателя Верховного суда России поручить рассмотреть обращение о целесообразности изменения территориальной подсудности для того, чтобы уголовные дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы рассматривались в Дагестане, пишет сегодня "Черновик".

Об этом же сообщил 21 июня в своем телеграм-канале зампредседателя ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. "Вчера депутат Государственной думы РФ С.Умаханов обратился к новому председателю Верховного суда РФ Ирине Леонидовне Подносовой по нашему, общественников, обращению к депутату, в связи с фактом переноса рассмотрения судебных дел ребят из Дагестана по аэропортовскому делу в Краснодарский край. Также обращение депутата связано с надеждой общественности объективного расследования данного резонансного дела", - написал Хадулаев.

Публикация Хадулаева проиллюстрирована фотокопией обращения от имени Умаханова. Документ датирован 20 июня. "Дагестанская общественность в своем обращении выражает надежду на объективное расследование и беспристрастное (и справедливое) рассмотрение уголовных («аэропортовских») дел. […] Прошу вас поручить рассмотреть указанное обращение о целесообразности изменения территориальной подсудности с тем, чтобы уголовные («аэропортовские») дела рассматривались в Республике Дагестан", - говорится в опубликованном обращении.

Согласно тексту документа, поводом стало обращение к Умаханову "общественного деятеля Халидова Деньги Шахрудиновича, который представляет интересы инициативной группы ряда общин нескольких муниципальных районов Дагестана, а также родителей подследственных (всего около 140 человек)".

"В обращении указывается, что данные уголовные дела переданы для рассмотрения в Краснодарский край (в Армавирский городской суд) в связи с тем, что к правоохранительно-судебной системе Республики Дагестан выражено недоверие", - говорится в документе.

Сам Сайгидпаша Умаханов, по состоянию на 17.50 мск 30 июня, не сообщал в своем телеграм-канале о своем обращении к председателю Верховного суда и не прокомментировал сегодняшнее заявление главы Дагестана.

Напомним, первое заседание в Армавирском горсуде по делу пятерых участников беспорядков должно было состояться в конце мая, однако обвиняемых не успели этапировать. Заседание перенесли на 18 июня, но в этот день суд по требованию обвинения вновь отложил рассмотрение дела, так как один из обвиняемых не был доставлен в суд.

Под арестом по делу о беспорядках находятся 134 человека, еще двое - под домашним арестом. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, сообщил 13 июня Шамиль Хадулаев. По его словам, дело пятерых обвиняемых стало первым, которое дошло до суда, остальные дела на стадии расследования или в прокуратуре.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 12 января в районные суды Дагестана поступили административные дела более 900 человек, обвиненных в связи с беспорядками. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. Подробности собраны в справках "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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