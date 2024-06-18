Суд продлил арест пятерым обвиняемым по делу о беспорядках в Махачкале

18 июня 2024, 18:04

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До 30 декабря продлен срок ареста пятерым обвиняемым в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Суд в Армавире по требованию обвинения перенес рассмотрение дела, так как один из обвиняемых не был доставлен в Краснодарский край.

Как писал "Кавказский узел", первое заседание по делу пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в Армавирском городском суде должно было состояться в конце мая, однако обвиняемых не успели этапировать. Дату первого заседания перенесли на 18 июня.

17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении. Они заявили, что их задержанные близкие стали жертвами провокации и совершили ошибку. Авторы обращения отметили, что у некоторых семей нет возможности ездить на судебные заседания в Краснодарский край, куда передано дело пяти обвиняемых. Юристы отметили, что передача дела на Кубань может быть обжалована, но успех маловероятен.

Сегодня в Армавирском городском суде должно было начаться рассмотрение дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы в отношении пятерых подсудимых - Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова.

Однако рассмотрение по существу начато не было, заседание было отложено на 3 июля в связи с недоставлением одного из подсудимых, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате Армавирского горсуда.

Четверо из пяти подсудимых были доставлены в суд, а пятого — Салика Рамазанова — не успели конвоировать из краснодарского СИЗО.

Гособвинитель Ирина Горяева ходатайствовала об отложении дела, посчитав, что участие подсудимого в заседании по видео-конференц-связи недопустимо, проинформировала сегодня "Молодежь Дагестана".

Армавирский городской суд продлил арест до 30 декабря пятерым фигурантам дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре прошлого года, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на объединённую пресс-службе судов Краснодарского края.

Под арестом по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту находятся 134 человека, еще двое - под домашним арестом, обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил 13 июня председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. По его словам, дело пятерых обвиняемых стало первым, которое дошло до суда, остальные дела на стадии расследования или в прокуратуре. Необходимо публично наказать в Дагестане тех, чья вина в нападении на полицейских и порче имущества аэропорта доказана, а пребывание в аэропорту не ведет к уголовной ответственности, подчеркнул юрист Арсен Магомедов. По их мнению, перенос рассмотрения дела в Краснодарский край нелогичен, так как все обвиняемые из простых семей и не могут оказать влияния на суд.

Напомним, 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 12 января в районные суды Дагестана поступили административные дела более 900 человек, обвиненных в связи с беспорядками.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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