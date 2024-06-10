Дело пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы поступило в суд Армавира

10 июня 2024, 06:26

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Первое заседание по делу пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в Армавирском городском суде должно было состояться в конце мая, однако обвиняемых не успели этапировать. Дату первого заседания перенесли на 18 июня.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении. Они заявили, что их задержанные близки стали жертвами провокации и совершили ошибку. Авторы обращения отметили, что у некоторых семей нет возможности ездить на судебные заседания в Краснодарский край, куда передано дело пяти обвиняемых. Юристы отметили, что передача дела на Кубань может быть обжалована, но успех маловероятен.

К 13 декабря 2023 года по уголовному делу о массовых беспорядках в аэропорту было арестовано около 150 человек, один из них обвинялся также в нападении на силовика. Большинству из обвиняемых срок ареста продлен до конца марта. Среди арестованных есть и те, кто просто наблюдал за происходящим, рассказал член ОНК Дагестана. 12 февраля Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности дела пятерых обвиняемых и передал дело в Армавирский райсуд. Оснований для передачи дела в другой регион не было, это решение усложнит работу защиты, заявили адвокаты.

Дело пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы поступило на рассмотрение Армавирского городского суда, пишет сегодня, 10 июня "Коммерсант".

Житель махачкалинского поселка Тарки Анварбек Атаев, махачкалинцы Ислам Ибрагимов и Магомед Омарасхабов, житель Каспийска Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов из села Фий Ахтынского района Дагестана обвиняются в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ). Раджабову также инкриминируется применением насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

По данным адвокатов, суд должен был приступить к рассмотрению дела еще 29 мая, но сотрудники УФСИН не успевали этапировать подсудимых, поэтому дату первого заседания перенесли на 18 июня.

В карточке на сайте суда указано, что дело участников массовых беспорядков поступило на рассмотрение 7 мая. Их интересы представляют шестеро адвокатов Агамирза Агаев, Рамазан Алиев, Махмуд Магомедов, Бахтияр Салаватов, Джума Сапарова и Лайла Убайдулаева. Представитель потерпевшего - юрисконсульт договорно-правового отдела АО "Аэропорт Махачкалы" Рамазан Гаджиев.

Напомним, 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 12 января в районные суды Дагестана поступили административные дела более 900 человек, обвиненных в связи с беспорядками.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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