На Ставрополье началось рассмотрение дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы

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Кировский районный суд в Ставропольском крае начал рассматривать дело пяти жителей Дагестана, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля Генпрокуратура сообщила, что суды в Краснодарском и Ставропольском краях готовятся к рассмотрению нескольких уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы. В Ставропольском крае дела восьми обвиняемых рассматривает Грачевский суд, а пятерых - Андроповский районный суд.

Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор. Также рассмотрение дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы начали Усть-Лабинский и Новокубанский суд Краснодарского края.

Кировский районный суд Ставропольского края приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении пятерых жителей Дагестана, обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ставропольского края.

Среди обвиняемых - Максуд Щейхгасанов, Исмаил Ибаков, Шамиль Мирзабеков, Магомед Халилбегов, Рабадан Рабаданов. В зависимости от роли и с степени участия они обвиняются в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ), неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности (часть 3 статьи 263.1 УК РФ), и применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

По версии следствия, 29 октября 2023 года обвиняемые "в аэропорту Уйташ на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества", - указано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале прокуратуры Ставропольского края.

По данным на 15.15 мск сат Кировского районного суда Ставропольского края недоступен.