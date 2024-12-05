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20:05, 5 декабря 2024

Дело о беспорядках в аэропорту Уйташ начал рассматривать суд в Минводах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первое заседание по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы состоялось в горсуде Минеральных Вод. Среди обвиняемых Асадулла Абдураизов, Заур Касумов, Ахмед Нурмагомедов и Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", в судах Кубани и Ставрополья находятся 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале против 129 обвиняемых, отчиталась в октябре Генпрокуратура. Первое заседание в Ставропольском краевом суде по делу против четверых уроженцев Дагестана, которых следствие и обвинение считают организаторами беспорядков в аэропорту Махачкалы, состоялось 3 декабря. Также Аскер Будайханов, Гаджи Иманмурзаев, Патимат Шарудинова и Девлетхан Рамазанов обвинены в нарушении требований транспортной безопасности.

Минераловодский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела четверых жителей Дагестана, которые обвиняются в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ставрополья.

"На скамье подсудимых Асадулла Абдураизов, Заур Касумов, Ахмед Нурмагомедов, Магомед Магомедов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.

Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября оставил его в силе. Защита намерена обжаловать приговор в кассационном суде. Решение апелляционного суда показало, что и остальные приговоры будут жесткими, считает глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Уйташ, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил 13 июня председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Напомним, с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр.

В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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