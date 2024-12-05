Дело о беспорядках в аэропорту Уйташ начал рассматривать суд в Минводах

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Первое заседание по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы состоялось в горсуде Минеральных Вод. Среди обвиняемых Асадулла Абдураизов, Заур Касумов, Ахмед Нурмагомедов и Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", в судах Кубани и Ставрополья находятся 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале против 129 обвиняемых, отчиталась в октябре Генпрокуратура. Первое заседание в Ставропольском краевом суде по делу против четверых уроженцев Дагестана, которых следствие и обвинение считают организаторами беспорядков в аэропорту Махачкалы, состоялось 3 декабря. Также Аскер Будайханов, Гаджи Иманмурзаев, Патимат Шарудинова и Девлетхан Рамазанов обвинены в нарушении требований транспортной безопасности.

Минераловодский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела четверых жителей Дагестана, которые обвиняются в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ставрополья.

"На скамье подсудимых Асадулла Абдураизов, Заур Касумов, Ахмед Нурмагомедов, Магомед Магомедов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.

Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября оставил его в силе. Защита намерена обжаловать приговор в кассационном суде. Решение апелляционного суда показало, что и остальные приговоры будут жесткими, считает глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.