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19:48, 11 декабря 2024

Дело о беспорядках в Махачкале начал рассматривать суд на Ставрополье

Ставропольский краевой суд. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=s_S8kabWKcs

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело в отношении Курбанисмаила Карабекова, Курбана Курбанова, Шахбана Магомедова и Магомедсаида Муртазалиева о беспорядках в аэропорту Махачкалы начал рассматривать Петровский районный суд.

Как писал "Кавказский узел", в судах Кубани и Ставрополья находятся 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале против 129 обвиняемых, отчиталась в октябре Генпрокуратура, в частности, суд в Минводах начал рассматривать очередное дело. Также в Ставропольском краевом суде начался процесс по делу против четверых уроженцев Дагестана, которых следствие и обвинение считают организаторами беспорядков в аэропорту Махачкалы, состоялось 3 декабря. 10 декабря прокуратура сообщила о начале рассмотрения двух дел против жителей Дагестана в Грачевском районном и Минераловодском городских судах.

Петровский районный суд Ставропольского края приступил к рассмотрению уголовного дела четырех жителей Дагестана, которые обвиняются в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

"На скамье подсудимых Курбанисмаил Карабеков, Курбан Курбанов, Шахбан Магомедов, Магомедсаид Муртазалиев", - указано в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Ставропольского края.

Ведомство отметило, что они обвиняются в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) и неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры (часть 3 статьи 263.1 УК РФ (и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как следует из карточки дела на сайте суда, первое заседание было намечено на 4 декабря, очередное заседание состоялось сегодня.

Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября оставил его в силе. Защита намерена обжаловать приговор в кассационном суде. Решение апелляционного суда показало, что и остальные приговоры будут жесткими, считает глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

11 декабря стало известно о приговорах, которые вынесли два суда в Ставропольском крае: Александровский суд приговорил к лишению свободы на срок от 8 до 9 лет семерых участников беспорядков, Шпаковский суд - троих жителей Дагестана к срокам от восьми лет до восьми лет и двух месяцев.

140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Уйташ, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил 13 июня председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Напомним, с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр.

В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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Скриншот статьи на сайте BBC.com www.bbc.com/news/world-65038949 Опасные связи: что общего у грузинского министра и мошеннической сети?

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