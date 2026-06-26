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22:48, 26 июня 2026

Протестующие в Тбилиси выступили против пыток

Участница акции протеста на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции у парламента Грузии в 576-й день непрерывных протестов напомнили о солидарности с жертвами пыток. Собранию на проспекте Руставели предшествовали акции у Глданской тюрьмы, где содержатся политзаключенные. 

Как писал "Кавказский узел", 25 июня, в 575-й день протестов, участники собрания у парламента Грузии заявили о солидарности с осужденными по делу о попытке штурма президентской резиденции Георгием Чахунашвили и Наной Сандер. Сандер, осуждена на семь лет по делу о попытке захвата президентского дворца в Грузии 4 октября 2025 года, Чахунашвили суд приговорил к пяти годам заключения по этому же делу. 

72-летний врач-педиатр, академик Георгий Чахунашвили был арестован прямо в зале суда - до приговора он находился на свободе под залогом. 21 июня Ассоциация клиник Грузии призвала врачей всех больниц и поликлиник страны выйти на акцию в поддержку Чахунашвили.

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня вечером собрались на пешеходной части проспекта Руставели у парламента в 756-й вечер подряд. У активистов были флаги Грузии, Евросоюза и Украины. 

Протестующие держали плакаты: "В конце все равно мы победим", "Нет пыткам" и "6 июня - Международный день солидарности с жертвами пыток”, следует из публикаций грузинских медиа Netgazeti и Publika в Facebook*. 

Два плаката были посвящены конкретным политзаключенным: "Свободу Элене" (Хоштария) и "Второй день рождения в тюрьме, Сабе Джикия 20 лет”. Судя по видео, опубликованному в Facebook* Radio Tbilisi, в собрании участвовало порядка 150 человек. 

У Глданской тюрьмы, где содержатся, в том числе Саба Джикия и Георгий Чахунашвили, сегодня днем прошли две акции солидарности. Активисты поздравили с днем рождения Джикия и выразили поддержку Чахунашвили.

Акцию поддержки Георгия Чахунашвили организовали его дети. Участниками акции солидарности стали его коллеги, приехавшие под стены Гланской тюрьмы в белых халатах, а также его пациенты. 

В акции в поддержку Сабы Джикия, приговоренного к 4,5 годам по обвинению в нападении на силовика, участвовали родственники других политзаключенных. "Мой дорогой мальчик, поздравляю тебя с огромной любовью. Желаю тебе выйти на свободу счастливым, здоровым и увидеть меня в свободной Грузии, светлой Грузии", - приводит слова мамы политзаключенного Георгия Миндадзе Нани Цулая Pirveli.

Джикия был осужден за один удар сотруднику спецназа, хотя потерпевший в суде заявлял, что не получил повреждений. В конце апреля апелляционный суд утвердил приговор Сабе Джикия.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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