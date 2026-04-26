Оставлен в силе приговор активисту Сабе Джикии

Апелляционный суд оставил в силе приговор участнику акции протеста Сабе Джикии, который был в 2025 году осужден на 4,5 года лишения свободы за удар ногой сотрудника спецназа.

Как писал "Кавказский узел", суд в Тбилиси приговорил в июле 2025 года 19-летнего участника протестной акции Сабу Джикию к 4,5 года заключения за удар ногой сотрудника спецназа, хотя потерпевший заявлял, что не получил повреждений.

Оставлен в силе приговор 19-летнему активисту Сабе Джикия, который был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы, пишет 24 апреля "Грузия-онлайн".

Жалобу на приговор рассматривал Тбилисский апелляционный суд, который не нашел оснований для пересмотра решения нижестоящего суда. На момент вынесения приговора Джикии было 18 лет, однако суд отказался применять к активисту ювенальное право, которое обязывает учитывать возраст и рассматривать альтернативу реальному сроку.

Отметим, что с 28 ноября 2024 года в Грузии проходят ежедневные акции протеста, участники которых требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. На одной из таких акций 24 апреля протестующие выразили солидарность Сабе Джикии.