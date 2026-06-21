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19:00, 21 июня 2026

Врачи призвали поддержать осужденного Георгия Чахунашвили

Георгий Чахунашвили. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 21.06.26, https://www.interpressnews.ge/ka/article/873199-klinikebis-asociaciis-xelmzgvanelma-dakavebuli-ekimis-giorgi-chaxunashvilis-mxardasacherad-tetrxalatianebis-akcia-daaanonsa.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ассоциация клиник Грузии призвала врачей всех больниц и поликлиник страны выйти на акцию в поддержку осужденного за попытку штурма президентской резиденции  академика Георгия Чахунашвили.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня, в 569-й день непрерывных протестов врачи вышли на акцию к парламенту Грузии, осудив суровый приговор педиатру, профессору Георгию Чахунашвили. Вместе с Чахунашвили к длительным срокам по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября приговорены еще пять человек. 

Ранее прокуратура показала кадры видео, на которых Чахунашвили стоит во дворе президентской резиденции и зовет кого-то с улицы. Вскоре он уходит. Насильственных действий с его стороны на кадрах не видно. Сам Чахунашвили заявлял, что находился на месте акции протеста в качестве врача.

В поддержку арестованного врача Георгия Чахунашвили 22 июня в 11:00 (10.00 мск)  объявлена ​​общенациональная акция «Солидарность в белых халатах».

Глава «Ассоциации клиник» Вили Пачкория призвал все клиники и амбулатории, работающие в Грузии, надеть белые халаты в знак поддержки Георгия Чахунашвили. «Ассоциация клиник Грузии возмущена произошедшим, поскольку такой выдающийся, опытный и уважаемый врач, педиатр, кардиоревматолог, академик Георгий Чахунашвили был арестован. Ассоциация клиник Грузии призывает все клиники и амбулатории, работающие в Грузии, в знак солидарности провести завтра утром пятиминутный совет солидарности работников в белых халатах. Давайте все вместе встанем в белых халатах у клиник с одним призывом: свобода и солидарность с Георгием Чахунашвили», — заявил приводит его слова "Интерпрессньюс"

Президиум Академии гуманитарных и художественных наук Грузии выразил глубокую обеспокоенность в связи с вынесенным приговором президенту академии, профессору Георгию Чахунашвили. В сообщении подчеркивается, что Георгий Чахунашвили — известный врач-педиатр, профессор, академик, ученый и общественный деятель, который на протяжении десятилетий служил Грузии, внося вклад в развитие медицины, науки и образования.

«Его профессиональная биография, общественная деятельность и личный авторитет хорошо известны обществу. Он всегда являлся примером преданности врачебному делу, гражданской ответственности и гуманизма», — указано в обращении, которое цитирует "Грузия Online".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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