Врачи призвали поддержать осужденного Георгия Чахунашвили

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Ассоциация клиник Грузии призвала врачей всех больниц и поликлиник страны выйти на акцию в поддержку осужденного за попытку штурма президентской резиденции академика Георгия Чахунашвили.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня, в 569-й день непрерывных протестов врачи вышли на акцию к парламенту Грузии, осудив суровый приговор педиатру, профессору Георгию Чахунашвили. Вместе с Чахунашвили к длительным срокам по делу о штурме здания администрации президента Грузии 4 октября приговорены еще пять человек.

Ранее прокуратура показала кадры видео, на которых Чахунашвили стоит во дворе президентской резиденции и зовет кого-то с улицы. Вскоре он уходит. Насильственных действий с его стороны на кадрах не видно. Сам Чахунашвили заявлял, что находился на месте акции протеста в качестве врача.

В поддержку арестованного врача Георгия Чахунашвили 22 июня в 11:00 (10.00 мск) объявлена ​​общенациональная акция «Солидарность в белых халатах».

Глава «Ассоциации клиник» Вили Пачкория призвал все клиники и амбулатории, работающие в Грузии, надеть белые халаты в знак поддержки Георгия Чахунашвили. «Ассоциация клиник Грузии возмущена произошедшим, поскольку такой выдающийся, опытный и уважаемый врач, педиатр, кардиоревматолог, академик Георгий Чахунашвили был арестован. Ассоциация клиник Грузии призывает все клиники и амбулатории, работающие в Грузии, в знак солидарности провести завтра утром пятиминутный совет солидарности работников в белых халатах. Давайте все вместе встанем в белых халатах у клиник с одним призывом: свобода и солидарность с Георгием Чахунашвили», — заявил приводит его слова "Интерпрессньюс"

Президиум Академии гуманитарных и художественных наук Грузии выразил глубокую обеспокоенность в связи с вынесенным приговором президенту академии, профессору Георгию Чахунашвили. В сообщении подчеркивается, что Георгий Чахунашвили — известный врач-педиатр, профессор, академик, ученый и общественный деятель, который на протяжении десятилетий служил Грузии, внося вклад в развитие медицины, науки и образования.



«Его профессиональная биография, общественная деятельность и личный авторитет хорошо известны обществу. Он всегда являлся примером преданности врачебному делу, гражданской ответственности и гуманизма», — указано в обращении, которое цитирует "Грузия Online".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".