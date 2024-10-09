Задержана супруга Магомеда Омарова

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Супруга бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова задержана по подозрению в фиктивном трудоустройстве своей родственницы. Следствие оценило ущерб бюджету от ее действий в 121 тысячу рублей.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября суд продлил срок ареста бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, обвиняемого в мошенничестве с земельными участками и отмывании денег, на два месяца

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров в июне был исключен из "Единой России", освобожден от должности, а затем арестован на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве. После того как Омаров вышел на свободу, отбыв срок ареста, он был задержан и арестован уже по уголовному делу о мошенничестве с землей и отмывании денег. Следствие оценило ущерб в сумму более трех миллионов рублей.

Силовики задержали супругу бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в теракте, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на следственной управление Следкома России по Дагестану. "Возбуждено дело в отношении заведующей дошкольного учреждения по части 3 статьи 160 (растрата) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Она задержана", - сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, которое не называет фамилию подозреваемой, заведующая дошкольного учреждения "Детский сад Олимпийский села Сергокала" фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детского сада, в результате чего допустила хищение бюджетных денежных средств путём растраты на сумму 121 тысячу рублей.

"Подозреваемая задержана, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения", - указано в Telegram-канале управления Следкома России по Дагестану.

Напомним, 30 июля следствие сообщило, что Магомед Омаров также подозревается в мошенничестве с грантами Минсельхоза. По версии следствия, он помог своему сыну получить грант на развитие животноводства, а тот потратил деньги, приложив к отчету поддельный документ.

23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Следователи считают, что сын Омарова Осман создал группировку, участники которой совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России".

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