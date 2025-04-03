Продлен срок ареста Магомеду Омарову

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Суд в Махачкале продлил на два месяца срок ареста бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, обвиняемого в мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", ранее решение оставить бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, обвиняемого в мошенничестве, под стражей было принято в феврале.

В ноябре 2024 года стало известно о домашнем аресте супруги Магомеда Омарова по подозрению в фиктивном трудоустройстве родственницы, а затем об аресте сына.

Советский районный суд Махачкалы продлил до 4 июня арест бывшему главе Сергокалинского района Магомеду Омарову, чьи родственники участвовали в теракте в Махачкале и Дербенте 23 июня, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.

"Советский районный суд Махачкалы продлил Магомеду Омарову меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 июня включительно", - привел слова Мамаевой ТАСС.

23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 - получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Следователи считают, что сын Магомеда Омарова Осман создал группировку, участники которой совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России".

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