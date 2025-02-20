Завершено расследование дела Магомеда Кагирова

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Следователи завершили расследование дела Магомеда Кагирова, обвиняемого в причастности к нападению на церковь и синагогу в Дербенте.

Как информировал "Кавказский узел", 23 июня 2024 года, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы. По версии следствия, в группировку входило 11 человек, к боевикам должен был присоединиться Магомед Кагиров, но затем он не стал участвовать в терактах.

Следком завершил расследование дела Магомеда Кагирова, обвиняемого в причастности к нападению на церковь и синагогу в Дербенте. "Сейчас стороны знакомятся с материалами уголовного дела", – привел сегодня ТАСС слова сотрудника ведомства.

Сотрудник Басманного суда Москвы уточнил, что срок ареста Кагирова продлен до 23 мая.

Напомним, в результате терактов в Махачкале и Дербенте погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения. Следователи считают, что группировку создал сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб ранее заявили, что атаки боевиков можно было предотвратить, если бы силовики тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли больше внимания превентивной работе, однако охрана религиозных объектов в республике была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков.

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