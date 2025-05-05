Участники перестрелки бросили угнанную в Махачкале машину ДПС

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Полицейская машина, на которой скрылись участники перестрелки в Махачкале, найдена брошенной.

Как писал "Кавказский узел", МВД Дагестана сообщило о троих сотрудниках полиции и двух напавших, убитых в перестрелке в Махачкале, остальные участники перестрелки скрылись на патрульной машине ДПС. Данные Минздрава вступили в противоречие с отчетом МВД - ведомство сообщило, что один полицейский убит, двое получили ранения, а двое участников нападения доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Также пострадали двое гражданских.

Перестрелка произошла сегодня в Махачкале на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова в Махачкале. Силовики остановили машины для проверки документов, но ее пассажиры открыли огонь. Как следует из опубликованных в соцсети видео, у нападавших были автоматы.

Машину, на которой уехали нападавшие, нашли брошенной, сообщило ТАСС.

Патрульная машина была оставлена недалеко от места перестрелки, сообщил корреспондент "Известий" в видеорепортаже с места событий.

Следком России по Дагестану отчитался о возбуждении уголовного дела по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения) и 226 УК РФ (хищение оружия). При этом ведомство не назвало число погибших и пострадавших в перестрелке сотрудников полиции, а также число нападавших.

Глава отдела пресс-службы администрации Советского района Махачкалы Абдула Камилов в своем Telegram-канале сообщил, что всего нападавших было четверо, двое из них убиты. Это сообщение он сопроводил фразой, что информация уточняется.

Судя по видео, которое проанализировал “Кавказский узел”, напавшие на полицейских оставили автомобиль на улице Керимова возле дома №10. По данным сервиса “Яндекс-карты”, расстояние от места нападения на силовиков (пересечение улиц Керимова и Магомедтагирова) до места, где была оставлена машина (Керимова, 10) составляет всего 90 метров. Таким образом, нападавшие успели проехать на машине один квартал, а затем сбежали.

"Кавказский узел" также писал, что вооруженный инцидент в Махачкале стал как минимум третьим за два месяца в Дагестане. Перестрелке в Махачкале предшествовали апрельский вооруженный инцидент в Дербенте и мартовская КТО в махачкалинском поселке Семендер, следует из подсчетов "Кавказского узла".

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