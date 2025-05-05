Не менее шести человек пострадали при перестрелке в Махачкале

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Два сотрудника полиции и двое нападавших госпитализированы, также пострадали двое жителей, в том числе 17-летняя девушка, сообщил Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", МВД Дагестана сообщило о троих сотрудниках полиции и двух боевиках, убитых в перестрелке в Махачкале.

Перестрелка произошла сегодня в Махачкале на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова в Махачкале. Силовики остановили машины для проверки документов, но ее пассажиры открыли огонь. Как следует из опубликованных в соцсети видео, у нападавших были автоматы.

Минздрав Дагестана сообщил о семи пострадавших в перестрелке. "По предварительным данным один сотрудник полиции погиб на месте, ещё двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали бригадами скорой помощи. Двоих тяжелораненых боевиков также госпитализировали в стационар", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранены оказались и двое гражданских лиц, в том числе девочка 17 лет, тяжесть состояния врачи оценивают, как среднюю, сообщило ведомство.

Таким образом, Минздрав сообщил об одном убитом сотруднике полиции, двух раненых полицейских, двух раненых боевиках и двух пострадавших мирных жителях.

"Кавказский узел" также писал, что вооруженный инцидент в Махачкале стал как минимум третьим за два месяца в Дагестане. Перестрелке в Махачкале предшествовали апрельский вооруженный инцидент в Дербенте и мартовская КТО в махачкалинском поселке Семендер, следует из подсчетов "Кавказского узла".

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