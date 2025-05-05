Полиция обновила данные о жертвах перестрелки в Махачкале

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При нападении на наряд ДПС в Махачкале убиты двое полицейских, еще двое получили ранения, и пострадали трое гражданских лиц, привело уточненные данные о числе жертв перестрелки МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", МВД Дагестана сообщило о троих сотрудниках полиции и двух нападавших, убитых в перестрелке в Махачкале. При этом, по данным Минздрава, только один полицейский был убит, двое получили ранения, а двое участников нападения доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

Перестрелка произошла сегодня в Махачкале на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова в Махачкале. Силовики остановили машины для проверки документов, но ее пассажиры открыли огонь. Как следует из опубликованных в соцсети видео, у нападавших были автоматы.

В результате нападения преступников на наряд ДПС двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы.



Им, как и трём гражданским, получившим ранения в данном происшествии, оказывается вся необходимая помощь. Среди раненых есть 40-летняя женщина и несовершеннолетняя девушка 17 лет, оказавшиеся в непосредственной близости от места происшествия, сообщило в своем телеграм-канале МВД Дагестана.

Вооруженный инцидент в Махачкале стал как минимум третьим за два месяца в Дагестане. Перестрелке в Махачкале предшествовали апрельский вооруженный инцидент в Дербенте и мартовская КТО в махачкалинском поселке Семендер, следует из подсчетов "Кавказского узла".

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