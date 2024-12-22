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20:25, 22 декабря 2024

Пожар и взрыв произошли в магазине пиротехники в Минводах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магазин пиротехники сгорел в Минеральных Водах, пожар сопровождался взрывом и залпами фейерверков.

В Минеральных Водах сгорел магазин с пиротехникой, сообщило сегодня управление МЧС по Ставропольскому краю. "Возгорание произошло утром, в ликвидации горения участвовали 10 человек,  было задействовано 3 единицы спецтехники. На данный момент пожар ликвидирован на площади 6 кв.м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении, размещенном в 10.05 мск на сайте ведомства.

Инцидент произошел на улице Пушкина, после начала пожара произошел взрыв, сообщает RusNews. "На кадры видеорегистратора попал мощный взрыв после возгорания. Проезжающим рядом с магазином машинам пришлось эвакуироваться с улицы из-за опасных залпов фейерверков", - говорится в публикации в телеграм-канале издания.

Публикация проиллюстрирована видеозаписью, сделанной из салона движущегося автомобиля. На записи слышны звуки серии взрывов и видны вспышки и дым, а также разлетающиеся в разные стороны от павильона фейерверки.

21 декабря в Москве и подмосковном Королеве произошли поджоги многофункциональных центров (МФЦ), в подмосковных Химках фейерверк был запущен в отделение почты. Во Всеволожске Ленинградской области отделение почты было подожжено: 31-летний мужчина забросал его коктейлями Молотова, пишет издание.

"20 декабря в Петербурге, Красноярске, Москве и Московской области произошла серия поджогов — подожгли отделение «Cбербанка», городской суд и опорный пункт полиции и полицейскую машину, военкомат", - говорится в публикации.

Также сегодня в новосибирском Академгородке произошел взрыв банкомата в отделении "Сбера", пишет издание. "По предварительной информации, пострадавших нет. Предположительно, причиной возгорания был поджог, сейчас банкомат изъят силовиками", - отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" не может утверждать, что перечисленные инциденты, как и другие, не упомянутые события, связаны между собой.

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Автор: "Кавказский узел"

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