Главная   /   Лента новостей
14:54, 14 октября 2025

Запрет на публикации об атаках беспилотников введен в Дагестане

Беспилотники. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Дагестана запретили редакциям СМИ и пользователям интернета публиковать сведения о последствиях терактов и диверсий, прилетах украинских беспилотников и о дислокации военных объектов на территории республики.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре власти Северной Осетии ввели запрет на публикацию фотографий и видеозаписей атак беспилотников, работы ПВО и последствий атак.

Аналогичные запреты уже действуют и в других регионах юга России – в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Адыгее и Калмыкии. 28 августа стало известно, что в Ростовской области два человека оштрафованы по административной статье за съемку последствий атак беспилотников.

В Дагестане введен запрет на публикацию информации о терактах, ударах дронов ВСУ, дислокации сил Минобороны и важной инфраструктуры, сообщила сегодня пресс-служба администрации и главы Дагестана.

"Указ об этом подписал [глава Дагестана] Сергей Меликов. Он запрещает публикацию и распространение на территории региона ряда сведений, связанных с безопасностью жителей республики", - говорится в публикации в телеграм-канале пресс-службы.

Нельзя распространять сведения о применении на территории Дагестана беспилотных воздушных судов ВСУ

Согласно новым правилам, запрещено публиковать в СМИ и интернете "фото, видеоматериалы и сообщения о последствиях террористических актов и диверсий". "Кроме того, нельзя распространять сведения о применении на территории Дагестана беспилотных воздушных судов ВСУ, включая данные об их типе, месте запуска, падения или траектории полета и нанесённых ими повреждениях. Ограничения касаются и информации о работе сил ПВО и радиоэлектронной борьбы Минобороны", - заявили власти региона.

Также запрещена публикация данных "о дислокации военных объектов, местах расположения систем противодействия дронам, расположении критически важных объектов – мостов, объектов ТЭК, связи, промышленности".

"Важно отметить, что установленные запреты не распространяются на деятельность органов публичной власти РФ и на официальную информацию, публикуемую этими органами в СМИ и интернете", - отмечается в сообщении.

Напомним, запреты съемки атак дронов и их последствий, введенные региональными властями, противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу распространения информации, указали ранее юристы.

Попирается конституционное право граждан на доступ к информации

"Это сокрытие информации от граждан России. А это запрещено Конституцией страны. Попирается конституционное право граждан на доступ к информации (часть 2 статьи 24), а также право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (часть 4 статьи 29). СМИ же просто заткнулись и ставят фото абстрактные. Кому надо, они из космоса все прекрасно видят. Запреты эти сомнительны", - сказал, в частности, волгоградский юрист и правозащитник Иван Иванов.

"Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом", - говорится в части 4 статьи 29 Конституции России.

В августе 2023 года, после серии атак украинских БПЛА на Москву, группа сенаторов подготовила пакет поправок, устанавливающих ответственность за публикацию информации о расположении и работе российских военных, а также о любых "прилетах" на территории РФ. Граждан-нарушителей планировалось наказывать штрафами до 50 тысяч рублей, рецидивистов - сроками до трех лет тюрьмы. Но решение вопроса было передано с федерального уровня на региональный. Запреты действуют в 20 регионах России, сообщил 29 августа "Коммерсант".

Автор: "Кавказский узел"

