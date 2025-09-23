Штрафы за публикации последствий атак беспилотников вводятся в Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Северной Осетии вводится запрет на публикацию в медиа и соцсетях фотографий и видеозаписей, демонстрирующих последствия атак беспилотников. Речь идет о фото и видео, где запечатлены пролёты беспилотников, работа ПВО и последствия атак.



Как писал "Кавказский узел", в середине января 2023 г. был принят указ о запрете использования беспилотных гражданских воздушных судов в небе над Северной Осетией. Решение о запрете использования беспилотников было принято в связи с требованиями безопасности.

Инициатором законопроекта выступил глава региона Сергей Меняйло. Депутаты республиканского парламента уже одобрили соответствующие поправки в закон об административной ответственности, информирует издание Region15.ru

Исключение составляют материалы, опубликованные по решению государственных органов. Запрещается распространять информацию о расположении военных объектов, критически важной инфраструктуры и сил правопорядка. За нарушение предусмотрены штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч для юридических лиц. Повторные нарушения повлекут более крупные штрафы, уточняет издание.

Ранее "Кавказский узел" писал, что юристы указали на противоречия запрета съемки атак дронов Конституции. Запреты съемки атак дронов и их последствий, введенные в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, а также в Калмыкии, Адыгее и Северной Осетии, вступают в противоречие с закрепленными в Конституции нормами, гарантирующими недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации.